Bond No. 9新推三款海湾国家异域香水

Bond No. 9迪拜系列香水的品种变得更丰富

纽约2016年10月24日电 /美通社/ -- 2015年推出的令人心醉的Bond No. 9迪拜系列香水（Indigo、Emerald和Ruby）一上市便取得巨大成功。于是我们又趁势推出了Citrine、Amethyst和Amber，并且再次引发热捧。和海湾国家大都市迪拜一样，这些香水也体现了古老与现代的交融：拥有数百年历史的东方香料（异域树脂、麝香、热带香料）和超现代的香调（海草、树莓、李子）。

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现在，Dubai III的推出使Bond No. 9迪拜系列香水的品种变得更加丰富。

Dubai Black Sapphire 尽显男性阳刚之气，同时又散发着女人味十足的芳醇香味。前调是柑橘橙花，混合着辛香的藏红花和蜂蜡，接下来是艳丽的土耳其玫瑰花香，笼罩着古芸香脂、雪松树脂和辛辣胡椒的香味。基调是香味丰富的沉香和暹罗安息香、舒缓的檀香、肉桂般的吐鲁香和朴实的香根草。

Dubai Jade 混合了浓郁的花香和慵懒的香味。前调是紫罗兰叶、酸甜的树莓和温暖的孜然，接着是由玫瑰、百合和茉莉组成的花香中调，包裹着清新干净的雪松香味。由琥珀和黄葵树脂、魅惑的麝香、沉香和皮革般的桦木焦油混合而成的甜腻基调引起了极大的共鸣。

Dubai Garnet 是一款浪漫的花香味香水，前调带来的是柑橘佛手柑、麝香味的黑莓、甘草般的豆蔻、提神的海草和粉红胡椒，令人神清气爽。主要中调是玫瑰，伴随着木兰、茉莉和薰衣草，以及鲜美的李子和辛香的孜然。由麝香、琥珀、没药和香根草组成的经典基调后劲十足，而橡苔带来了柔软滑腻的西普调香味。

我们的迪拜系列香水使用Bond No. 9香水瓶包装，瓶子外观以金色为背景，点缀着阿拉伯星暴，带有每款香水名称的拱门居于最突出的位置。

零售价：100ml：550美元

Bond No. 9 Dubai Perfume Fountain （42盎司）使人联想起古代的双耳瓶，提供分量充足的玫瑰-木兰-檀香-麝猫香味Dubai Ruby和玫瑰-广藿香-檀香味Dubai Indigo。

零售价：4,500美元

Bond No. 9 Dubai Treasure Chest 是一个奢华的三层深蓝色天鹅绒宝盒，内含9款迪拜系列香水。

零售价：4,500美元

这些香水将于2016年11月1日在纽约和全球各地推出。