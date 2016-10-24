2016GE自动化大奖赛收官 GE大学计划为智能制造储备人才

上海2016年10月24日电 /美通社/ -- 作为2016年GE科技节的重要组成，以“工业互联·产业融合”为主题的2016 GE 自动化大奖赛于10月18日落下帷幕。自动化大奖赛每年举行一次，由 GE 与中国机械工程学会共同主办，不仅为高校师生之间搭建了相互沟通学习的桥梁，也为中国高端制造业培养人才。

经过以项目创新能力及实际应用情况为标准的层层筛选，16个高校代表队入围今年的决赛，经过作品演示、理论笔试、现场答辩及专家提问等环节，福建工程学院代表队最终获得冠军。获得冠亚军的参赛队成员将获得由中国机械工程学会颁发的见习机电控制工程师证书。



自动化大奖赛开幕式

中国机械工程学会秘书长、兼副理事长张彦敏在大奖赛中指出：“信息技术与制造业深度融合是未来产业竞争制高点，智能制造也是‘中国制造2025’的主攻方向。通过与 GE 这样的世界级企业进行合作，同时以校企合作的方式为载体，对于推动我国智能制造的发展及人才的培养将起到十分积极的促进作用。我也希望在当前工业互联网的大背景下，GE 能够利用自身先进的技术，引领中国完成制造业的转型升级。”

以校企合作推动工业互联网创新和人才培养



比赛现场

每年一度的自动化大奖赛是 GE 大学计划的一部分。作为中国机械行业卓越工程师教育联盟常务理事单位，GE 倡导工业互联网的发展并重视创新人才培养，为此积极推广 GE 大学计划。

今年恰逢 GE 大学计划在中国成立10周年，目前 GE 大学计划在国内已经与80多所高校达成合作伙伴的关系。GE 自动化&控制业务亚太区总经理孙越表示：“GE 始终倡导工业互联网的发展和相关创新人才的培养，GE 大学计划项目的推广正是出于此目的。今年恰逢 GE 大学计划在中国成立10周年，我们期望通过诸如 GE 大学计划这样的校企合作方式与国内更多的高校、教育机构及行业协会进行合作，共同来推动工业互联网和‘中国制造2025’战略的发展。”



自动化大奖赛颁奖仪式

GE 大学计划中，除了自动化大奖赛，GE 还为合作伙伴高校建设联合实验中心；通过校企合作高峰论坛，分享“中国制造2025”人才培养计划、“工业互联网”最新发展动向，及校企合作未来的发展方向；合作高校的教师提供不同层次的课程培训及教材辅导；合作伙伴高校可以申请成为 GE 指定的区域培训中心，成为 STEP 认证培训合作伙伴，一起参与到当地客户的推广及培训活动。

GE 大学计划的长期目标是与国内更多的高校，特别是具有行业背景的高校来进行合作，同时与包括教育部、中国机械工程学会及其他行业组织达成战略合作关系，共同来推动工业互联网和“中国制造2025”战略的发展，包括技术创新、人才培养和协同发展。

以多元化与创新推动中国智能制造发展

GE 公司董事长兼 CEO 杰夫∙伊梅尔特曾说，通过创新来实现差异化能力是利润唯一来源，也是未来投资者青睐公司的唯一原因。

GE 是多元化的高科技企业，业务广泛涉及数字、医疗、航空、金融、发电、照明、能源等多个领域，不断利用先进技术推动上中下游全产业链发展。2012年，GE 创新性地提出并倡导“工业互联网”的概念，这个概念与“中国制造2025”非常契合。“中国制造2025”是中国实现由制造大国向强国迈进的第一个十年规划，智能制造被定位为中国制造的主攻方向。而工业互联网发展智能制造的重要支撑，对实现制造业数字化、网络化、智能化、服务化发展意义重大。

GE 在各大洲建立全球研发中心，GRC 中国研发中心就是其中之一。仅在中国，2003至今 GE 研发总投入已超过10亿美元，开发出超过100款符合本土客户需求的新产品。同时，GE 与华为、中国电信、海尔等进行战略合作，共同推进工业互联网在中国的创新和应用、推动相关行业的智能化转型。

孙越表示：“GE 的创始人爱迪生一生拥有2000多项发明，如今 GE 也一直秉承这样的传统，我们致力于不断创新，发明和再创造，将创意转化为领先的产品和服务。正如 GE 的口号‘梦想启动未来’。”