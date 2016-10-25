阿布扎比将举办全球最大规模的女性议长峰会

日内瓦2016年10月25日电 /美通社/ --

全球50位女性议长齐聚以“联手打造未来”为主题的同类首个峰会

重点关注全球女性议长在动员应对现有挑战和未来挑战的过程中发挥的作用

阿联酋联邦国民议会(UAE Federal National Council)与各国议会联盟(IPU)今天在日内瓦举行的各国议会联盟第135届大会和相关会议上宣布，全球女性议长峰会(Global Summit of Women Speakers of Parliament)将于2016年12月12日至13日在阿布扎比酋长国宫殿饭店(Emirates Palace Hotel)举行。

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此次聚集了50位女性议长的特别活动将按照“联手打造未来”(United for Shaping the Future)的主题进行，并将侧重于制定有关性别不平等、经济差异和不容忍等重大问题的可行性建议。通过来自政府、学术界、科学界、国际组织和民间团体的重要思想领袖领导的一系列专题讨论会，此次峰会将制定一个统一的策略，以便通过立法途径实施解决方案。

各国议会联盟主席萨博-乔杜里(Saber Chowdhury)在谈到各国议会联盟的峰会议程时表示：“我们很高兴，在议长阿迈勒-古拜希(Al Qubaisi)的邀请下，女性议长将于今年齐聚阿联酋。阿迈勒-古拜希是首位主持联邦国民议会的女性，也是阿拉伯世界里首位国家级女议长。在阿拉伯世界里举行的峰会上，我特别期待她们能够指导我们如何维护和平和安全并推进容忍性。”

议长阿迈勒-古拜希博士在日内瓦峰会上表示：“全球女性议长峰会是一个平台，让与会者讨论改变我们经济和社会的大趋势、探讨相关的机遇和挑战并决定最佳行动方针。作为领导者，我们必须考虑更全面、更周详、更具远见。通过此次峰会，我们旨在奠定一个基础，从而实现一个可持续发展的未来，让未来更具包容性、更具代表性、更具现实意义。”

各国议会联盟和阿联酋联邦国民议会共同举办的峰会将在阿布扎比宣言中落下帷幕。阿布扎比宣言将呼吁全球议会携手应对现有挑战和未来挑战。