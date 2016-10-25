TECOM集团和迪拜创意产业集群管理局宣布设立迪拜设计创新学院

隶属于迪拜控股的TECOM集团和迪拜创意产业集群管理局宣布设立迪拜设计创新学院

该学院的设立在谢赫-穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆殿下的指导下进行

迪拜2016年10月25日电 /美通社/ --

在 谢赫 -拉蒂法-宾特-穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆( Sheikha Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum)公主殿下的支持下，Dubai Institute of Design and Innovation（迪拜设计创新学院，简称“DIDI”）宣告成立，该学院将支持阿联酋的设计经济发展，并推进创意社区的创新

DIDI将在麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology，简称“MIT”）和帕森设计学院（The New School's Parsons School of Design，简称“帕森”）的支持下开设课程

DIDI将提供地区首个设计学士学位，交叉专注于产品设计、战略设计管理、视觉艺术、媒体和时装设计

DIDI将位于 迪拜设计区（ Dubai Design District，简称“d3” ）创意社区的核心位置

该学院计划于2018年秋季招收首批学生

在迪拜文化及艺术局(Dubai Culture & Arts Authority)董事会副主席谢赫-拉蒂法-宾特-穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆公主殿下的支持下，隶属于领先的全球投资集团迪拜控股(Dubai Holding)的TECOM集团和迪拜创意产业集群管理局(Dubai Creative Clusters Authority)宣布设立迪拜设计创新学院。设立该学院被认为是阿联酋通过培养地区毕业生设计人才来努力推动创新的新里程碑，今天在迪拜设计区举办的一项活动上公布了联手麻省理工学院和帕森设立DIDI的计划。教育和设计界人士出席了此次活动，活动公布了迪拜的创新议程以及DIDI通过创建世界级设计教育学院为其提供支持的愿景。以迪拜控股首席执行官法德尔-艾尔-阿里(Fadel Al Ali)为主席的DIDI董事会也在活动上宣告成立。

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在阿联酋为其经济与知识开发设定的宏伟目标的推动下，DIDI将开设同类首个旨在让学生能够自己设计其四年教育之旅的课程，结束时颁发地区首个设计学士学位，交叉专注于产品设计、战略设计管理、媒体、视觉艺术和时装设计。

迪拜一直是阿联酋的创新与设计楷模，政府开发计划为设计业发展提供支持。阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫-穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆(Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum)下令成立了迪拜设计与时装协会（Dubai Design & Fashion Council，简称“DDFC”），为世界新兴设计之都迪拜的发展提供支持。为了给人们和企业创建活跃的设计社区，TECOM集团与创意业联手成立了迪拜设计区。2016年5月DDFC联手迪拜设计区发布的《MENA Design Education Outlook》（中东和北非地区设计教育展望）研究报告强调，到2019年至少需要3万名设计毕业生。这份报告的结果推动成立了DIDI，为地区设计行业的持续增长提供支持。

迪拜文化及艺术局副主席谢赫-拉蒂法-宾特-穆罕穆德-本-拉希德-阿勒马克图姆公主殿下表示：“迪拜现在致力于构建以其文化活力和国际艺术意识为特征的可持续创意专业人士社区。未来五年中东和北非设计部门预计将以6%的年增长率实现增长，这一地区至少需要3万名设计毕业生，在这样的大背景下，阿联酋建立自己的高品质设计学院正当其时。在2021迪拜规划中，我的父亲——阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫-穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆殿下承诺要让迪拜发展成为一个充满快乐和创意并支持实现梦想的非凡城市，而设计迪拜设计创新学院的计划能够为实现这一愿景提供支持。迪拜的目标是通过培养新一代专业人士——这些创意人士将为创意和商业搭建桥梁，从而发展在商业上可行的产业，成为全球创新和创业中心，而DIDI将为实现这一目标作出重要贡献。”

DIDI董事会主席、迪拜控股首席执行官法德尔-艾尔-阿里说：“迪拜控股一直都在通过建立在创新和创意基础上的各种计划与创意产业集群，来支持迪拜的战略发展。我们一直都在关注通过建立创新产业集群和专业化组织——它们能够构建在创新主导主题下提升各部门发展层次所需的能力，并为此培养技能——建立帮助实现迪拜经济多元化的知识型经济。如今，来自世界各地的近25,000名学生在位于我们创意产业集群中的高等院校接受教育。”

艾尔-阿里继续表示：“在推出d3之后，设立DIDI也是很自然地迈出的下一步，d3现在是地区创新中心，以及全球领先时装设计师和艺术家首选的目的地。学生们将能受益于d3创意社区核心地带中这一独一无二的有利位置，而这将为他们提供实现创新和创造所需的灵感。”

DIDI校园由Foster + Partners设计，目标在于为学生创造独特的学习环境，培养与展示他们的创新与创意。该校园的布局是一个“超大的”工作室布置，还设有世界级设施，推动设计学科间的跨学科合作，为师生提供充满活力的环境。该校园位于迪拜设计区的创意社区内，面积逾10万平方英尺，将可容纳550名学生。

迪拜设计与时装协会主席、TECOM集团首席执行官阿米娜-阿勒卢斯塔玛尼(Amina Al Rustamani)博士在评论此次里程碑计划宣布时表示：“培养富有才华的年轻人和创意人才对实现谢赫-穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆殿下为建立可持续经济而勾勒的目标必不可少，谢赫-穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆殿下的愿景是让迪拜成为全世界最具智慧的城市，并让其创意产业、制造和生产部门能够与当今世界上最为先进的国家进行竞争，而创新对实现这一愿景至关重要。”

阿米娜-阿勒卢斯塔玛尼博士继续表示：“我们一直都在努力支持年轻人踏上建立可持续经济和迎接创新主导未来的旅程。而DIDI将成为一个具有战略性重要意义的平台，为年轻人提供推动阿联酋未来发展所需的工具。通过利用麻省理工学院和帕森等世界级学院的专长以及在d3创意社区培养学生，DIDI学生能够拥有独一无二的机会，可以从与业内设计师直接交流中接受实际教育，并能获益于他们的经验。”

在Quacquarelli Symonds (QS)发布的2016年世界最佳艺术与设计学院排名中，麻省理工学院和帕森均跻身前五。麻省理工学院位于美国马萨诸塞州；其建筑及城市规划学院(School of Architecture and Planning)专注于应对和改善人类环境，推进设计、建筑、都市化、艺术和媒体前沿。帕森位于纽约，但活跃于世界各地，提供全方位艺术与设计学科的大学生和研究生课程。

麻省理工学院建筑及城市规划学院院长哈希姆-萨尔基斯(Hashim Sarkis)补充说：“宣布设立DIDI证明，作为改善人类与环境关系的一种方式，设计在阿联酋乃至全世界越来越重要。我们会投入最大热情与迪拜联手培养设计人才以及推进设计与设计思维成为创建更好世界的强有力工具。”

帕森设计学院执行院长乔尔-陶尔斯(Joel Towers)说：“设计在如今的全球经济中发挥着关键作用，很高兴看到中东设计学生快速成才的天赋。国际合作可提升设计的未来，并带来创意和创新想法。我们很高兴与迪拜合作开设DIDI，鼓励学生加入设计行业，并孕育新的设计方法。”

DIDI将采用以平衡学业学习和实践体验为基础的教学模式，将使新兴人才能够学习多个学科，并接触到迪拜创意行业的从业人员，开发创新和培养未来的设计师。DIDI将通过政策与实践实现卓越的教学质量，并促进学生的审美、智力、专业、个人和社会发展，同时为他们将来就职于设计行业做准备。

迪拜设计创新学院(DIDI)是一家非营利性私营教育学院，由作为主要股东的迪拜控股下属企业TECOM集团和迪拜创意产业集群管理局建立。DIDI将接受高等教育部认证，该项目的金融投资总额估计为2.70亿迪拉姆。DIDI计划于2018年秋季招收首批学生。

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