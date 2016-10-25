英特尔投资全球峰会开幕，12家科技创新公司获投3,800万美元

- 汇聚了近1,000位企业家、投资者和商界精英，共商科技未来；

- 宣布新增投资12家科技创新公司，包括两家中国创新企业：江苏卓易信息科技股份有限公司，以及湖南格兰德芯微电子有限公司；

- 总额达3,800万美元，涵盖大数据分析、自动化机器以及增强现实/虚拟现实等创新科技领域；

- 东方网力科技股份有限公司联合创始人兼董事长刘光和联合创始人兼 CEO 冯程获得英特尔投资“年度CEO大奖”；

圣地亚哥2016年10月25日电 /美通社/ -- 英特尔投资，英特尔公司全球投资部门，今天在其年度盛会英特尔投资全球峰会上宣布投资了12家科技创新公司，总额3,800万美元。这些新加入英特尔投资组合的公司，正在推动创新技术来改进生活的各个方面，包括面向老年人和残障人士的物联网解决方案、应用于360度虚拟现实系统的先进音频技术，以及智能互联汽车中的类人视觉系统等。

英特尔高级副总裁兼英特尔投资总裁毕闻德（Wendell Brooks）表示：“随着世界变得日益智能互联，数十亿设备通过云的智慧将变得更加智能，创新技术出现井喷式增长。我们很高兴能够与这些富有远见的创新企业结成伙伴，通过突破性技术来改善人们生活和推动行业发展。”

英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示：“我们相信，必须要依靠技术创新来推动产业发展，从而最终推动社会经济的发展。在中国，国家的政策环境、创新的氛围和文化以及创新的活力都非常好。在万物智能互联的新时代，英特尔将持续践行与中国结成创新共同体的承诺，通过投资、技术等诸多领域的合作创新，与中国携手前行、共赢未来。”

自1998年进入中国以来，英特尔投资已向140多家中国科技公司投资超过19亿美元，其中近40家公司已上市或被收购。英特尔投资在中国的重点投资领域包括云计算、大数据分析、物联网、智能设备、可穿戴技术、智能机器人技术、无人机、车联网、虚拟现实和增强现实技术等。

作为风险投资行业首屈一指的交流平台，英特尔投资全球峰会已举办17届。本周在圣地亚哥举办的峰会邀请到了一批重磅级演讲嘉宾，包括 Salesforce.com 公司董事长兼首席执行官 Marc Benioff，Workday 公司联合创始人兼首席执行官 Aneel Bhusri，PayPal 公司董事长 John Donahoe，英特尔公司首席执行官科再奇，Verizon 公司董事长兼首席执行官 Lowell McAdam，美国前参议员、奥运会冠军、NBA 名人堂成员 Bill Bradley 等。为期三天的峰会也吸引了来自全球近1,000位企业家、投资者和商界精英，围绕创新创业等话题进行了充分的交流探讨，分享经验见解，激发创新灵感。

峰会期间，英特尔投资还向其被投公司之一东方网力科技股份有限公司联合创始人兼董事长刘光先生和联合创始人兼 CEO 冯程先生颁发了英特尔投资年度 CEO 大奖，以表彰其个人和管理团队的卓越远见、领导力、开拓精神和优异成绩。东方网力科技股份有限公司成立于2000年，2010年获得英特尔B轮投资，2014年于深圳证券交易所创业板上市，一年后市值即突破百亿，增幅达10倍之多，成为中国安防行业公司市值增长最快、最具投资价值的企业之一。

以下是此次英特尔投资全球峰会上新宣布的12家投资组合公司详情：

自动化机器

数据与连接

卓易科技* 1 （中国江苏）是一家智慧城市开发者和服务提供商，拥有专有核心固件（BIOS）技术。其位于江苏宜兴的企业总部和科研园已被确定为国家级科技企业孵化器。公司专注于应用软件和固件开发、系统集成和数据中心服务。

（中国江苏）是一家智慧城市开发者和服务提供商，拥有专有核心固件（BIOS）技术。其位于江苏宜兴的企业总部和科研园已被确定为国家级科技企业孵化器。公司专注于应用软件和固件开发、系统集成和数据中心服务。 格兰德芯*（又名康希通信科技）（中国上海）致力于为无线局域网基础设施、手机平台上的无线连接以及智能物联网提供高功率、高线性、高效率、宽频和高度集成的射频前端器件。

Paxata*（美国加州雷德伍德城）是一家领先的企业级自助业务信息平台，旨在满足企业消费者和 IT 部门的需求，让企业分析师、数据工程师和数据科学家能够准确、高效地把原始数据瞬间转变为可用于商业分析的信息，无需代码或采样。这是基于 Paxata 专利申请中的机器学习、自然语言处理和语义文本运算技术实现的，该技术建立于用于大规模的分布式内存柱状管状架构。

StealthMine*（美国加州桑尼维尔）让企业应用能够在加密数据上运行。其技术提供对服务器、网络、存储、数据库攻击和内部损害的全面数据绝缘。

体育与医疗

CubeWorks*（美国密歇根州安港）凭借其 Cubisens 平台交付下一代毫米级计算，从而实现了第一个真正测距小于一毫米的自主无线感应平台。Cubisens 系统能够感应并处理其所在环境，以无线方式传输结果，或者把它们存储起来供以后使用。

Kinduct*（加拿大哈利法克斯）为体育组织、军事与公共安全机构、医疗诊所以及健康机构提供基于云的数据与分析软件，其客户包括北美五大职业体育联盟的球队。Kinduct 平台通过让组织机构从多个信息源数据中提取洞察，从而改变信息塑造人类行为的方式。

K4Connect*（美国北卡莱罗纳州罗利）通过把最新智能技术和应用整合到一个响应系统中，开发出为老年人以及残障人士提供服务的解决方案。它的第一个解决方案 K4Community 专为老龄人群设计，能够创造更加智能和健康的生活环境，促进家庭和社区互动，同时还为操作者提供洞察和分析 -- 这些都是提供世界一流的护理所必需的。

虚拟现实

其中众多投资项目都是在英特尔投资的新重点领域体育与医疗之下促成的，横跨多个投资团队和部门。这个新的业务重点体现了英特尔首席执行官科再奇最近提出的观点 -- “数字化是数十年来体育领域的最大改变。”通过英特尔的高性能计算能力，运动和健康的各方各面都可以作为数据，实现近乎实时的采集、测量和传播，助力云的持续建设。

此外，毕闻德还宣布成立了新的英特尔体育事业部，该事业部侧重于与主要体育联盟建立合作关系，以充分利用英特尔技术为球迷提供全新沉浸式观看体验。该业务部门将由毕闻德领导，并将与英特尔投资的体育医疗业务密切合作。

今年的全球峰会还展示了来自现有英特尔投资组合公司的新产品：

Altia Systems*，PanaCast* 全景摄像头系统开发商，展示了 PanaCast 3D 虚拟现实装备，可通过设备内实时拼接交付 4K 3D 视频。

Braigo Labs*由全球最年轻的创业者之一 Shubham Banerjee 创建，展示了一个面向视觉障碍人士的全新 iOS 智能手机应用，具有图像识别到文本功能，并可将文本转化为语音。

创建，展示了一个面向视觉障碍人士的全新 iOS 智能手机应用，具有图像识别到文本功能，并可将文本转化为语音。 Keyssa*展示了一个面向二合一设备市场的高速非接触式连接方案，可提供 PC 高速 I/O，同时保留超薄的外观。

NetSpeed Systems*展示了一个基于机器学习的互联平台，用来简化片上系统（SoC）架构和设计。此外，NetSpeed Systems 首席执行官 Sundari Mitra 还宣布完成由英特尔投资主导的C轮1,000万美元融资。

如欲了解更多信息，请访问: www.intel.com/newsroom/globalsummit。