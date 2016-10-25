时趣凭借“欧乐B双管牙膏上市推广”案例再获艾菲奖

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月23日，2016年大中华区艾菲奖颁奖典礼在海口举行。时趣凭借“欧乐B双管牙膏上市推广”案例荣获艾菲“个人护理类”银奖。

艾菲奖，是目前世界上唯一的一项以广告效果为主要评审依据的权威广告奖项，也是中国境内唯一官方引入的国际大奖。是对广告效果的评估，是对广告代理策划公司以及广告主广告策划实施能力水平的一次严格检验。可以说，赢得艾菲奖，就意味着赢得了业界与市场的双重认可。

2016年度艾菲奖，涵盖中国内陆及港台地区，囊括各行各业，展现着业界极高的专业水准，时趣凭借“欧乐B双管牙膏上市推广”案例荣获艾菲“个人护理类”银奖，作为中国领先的移动社交营销解决方案提供商，时趣深挖用户体验，把数据和创意结合在营销活动中，此次获奖更印证出时趣强实力与其在移动营销领域的受认可度。

获奖案例“欧乐B双管牙膏上市推广”，借助大数据，瞄准了四大目标人群，为他们带来专业高端的口腔护理产品，创造更健康时尚的生活方式。运用“媒体的策略组合”，通过预告重量级 IP 合作、全网引爆新品上市、驱动购买三步，组合媒体，实现最佳传播效果。

案例中时趣营销团队通过将欧乐B新产品和《神探夏洛克》人物特性与产品特点进行巧妙结合，形成强关联。同时设计了一系列病毒海报及限量礼盒引起人群关注，并同步推出番外篇视频。视频以“双管”、“长效护龈”为最大亮点，巧妙植入到剧情当中，成为破案的关键。让神夏粉大呼过瘾，引起热议，产品也因此获得巨大声量的曝光。

时趣帮助欧乐B瞄准精准人群，赢得目标消费者，通过多元的营销手法传递对艾菲奖“创意，以实效论英雄”的理解。此外，时趣“Olay 大红瓶新年战役”案例也曾荣获2014年艾菲大奖。2015年， 时趣“潘婷 Beauty Reboot（美丽重启）”案例荣获艾菲“美容产品与服务类”铜奖，Olay 2016母亲节营销战役获入围奖项评选。此次再获殊荣，印证出时趣强实力与其在移动营销领域的受认可度。