凤凰众筹首推“软科幻”网剧，引发股权众筹投资热潮

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 近日，ibank.net凤凰众筹平台首推的“软科幻”网剧 -- 《我的真芯男友》在股权众筹（私募）频道完美收官。

《我的真芯男友》是凤凰众筹与北京科逸影视有限公司达成战略合作后，为投资人甄选出的首个精品影视剧项目。作为凤凰众筹首推的“软科幻”网剧，除情节上添加“机器人”这一软科幻外壳之外，剧中主角CP更是挑战演技盲区，倾情演绎“九零后大尺度写真”。

凤凰众筹负责人表示：“这个项目除了拥有经验丰富的实力制作团队之外，剧中男一朱梓骁更是身兼明星制片人，如此一部强强联合打造的精品影视项目正是凤凰众筹所一直不懈追求的。”

此次，凤凰众筹参与该项目融资，投资者需要经过凤凰众筹认证为合格投资人，方可查看更多项目介绍，参与项目投资。投资人除了收益，还享有包括剧组探班、参与宣传活动、海报签名照等在内的多项特权。在如此丰厚福利下，《我的真芯男友》项目上线后，立马“抢投一空”。

作为《我的真芯男友》联合制作方之一，北京科逸影视有限公司是一家以影视投资制作宣发、艺人经纪、泛娱乐产业运营为核心，融合新媒体与传统媒体广告代理业务的传媒公司，致力于整合行业优质资源，打造文化项目全产业链生态圈。此外，科逸影视只做“文化消费者”需要的优选娱乐产品理念，与凤凰众筹打造精品影视项目投资模式不谋而合。

凤凰众筹负责人表示，此次《我的真芯男友》项目的完美收官，标志着与科逸影视达成的战略合作迈出了夯实的一步，也为打造互联网金融+影视产业的精品项目投资模式开创了一个美好开端。相信随着双方的默契不断加深，今后将更加充分地发挥各自资源优势，为广大投资人输送更多更好的精品影视众筹项目。