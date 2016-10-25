轻轻家教推出在线一对一答疑等新业务

上海2016年10月25日电 /美通社/ -- 全国领先的科技型教育服务机构轻轻家教近日推出在线一对一答疑、线下朋友团等业务。

轻轻家教是目前国内领先的家教app，以提供一对一上门个性化辅导为特色，2015年曾获中国知名中小培训机构好未来（学而思）以及红杉资本、IDG资本等国际知名投资机构的1亿美元C轮融资。

凭借超万名顶尖专业教师、透明可跟踪的学习效果以及优质的助教服务，轻轻家教迅速获得众多家庭青睐，已为中国20万家庭提供超过百万小时的家教服务。

与传统的线下补习机构随机介绍老师不同，诞生于移动互联网时代的轻轻家教对平台老师设置严格的准入考核机制，同时运用大数据、云计算等方式科学为学生匹配合适的老师。

此次推出在线一对一答疑并非是辅导，轻轻家教COO王旭刚表示，之所以选择做线上答疑而非辅导，是因为轻轻家教认为缺少线下陪同的学习方式很难保证效果，所以面授始终会是首选。但是面授的两小时内老师首先给学生讲知识点、调整教学进度和顺序，课后还需要解决很多学生在学校里碰到的疑问，两小时的效能得不到充分发挥，如果老师和学生的实际距离较远，还会浪费更多时间。



轻轻家教推出在线一对一答疑等新业务

而有了线上课后，学生可以只购买面授服务，也可以购买面授+答疑的打包套餐，所以线上一对一其实是对线下的增值补充。王旭刚介绍，在老师服务质量得到保证的情况下，线上课程的价格和线下基本无异，但是却能满足学生随时产生的答疑需求，同时提高老师收入。

在直播课的产品方面，轻轻家教直接采用了学而思的教学系统，有双向白板、双双向语音、纸质试卷拍照同步上传等功能。但是该功能目前只对上海地区的部分用户开放，教学工具还在继续优化中，产品更加成熟时才会投入使用。

但这并非表示轻轻家教就此转向线上教育。王旭刚表示，轻轻家教始终比较看重教学结果，如果纯做线上，结果很难得到保证，“我们在课程辅导方面还是比较谨慎的。”他说，“线上一对一一定会提高老师的效率，但是如果影响效果，肯定做不持久。”

除了试水线上，轻轻家教同时把线下一对一课程扩展成一对多，由关系较好的家长、住得较近的学生自主团课，每节课控制在3人以内。王旭刚表示，因为基于比较亲密的家长或学生关系，对用户来说团课环境并不陌生，而且用户自主团课也会尽量避免水平不同的学生成班，同时降低用户一对一的支出。

至于为什么要增加上课人数，王旭刚给出了一个非常直接的答案：老师“吃不饱”。由于大部分学生上课的时间段固定（多集中在周一至周五晚上和周末），很多老师的排课率没有达到理想数值，间接影响老师收入。而且线下拼班上课的方式多年来一直存在，很多水平相近的学生都会组团在老师家里、或者家长办公室上课。只是轻轻家教不会考虑做纯班课，因为超过4个人就很难找到合适的场地，以及水平相近的学生，反而会影响教学效果。

王旭刚透露，团课模式上线2个月后，每天的消课量已经占到轻轻总消课量的1/3，家长的上课支出减少了20%-30%左右。“团课是一个纯增量的市场，”王旭刚说，“轻轻的新增用户数也比原来多了30%，我们不会主动推荐家长团课，这完全取决于他们的需求。”

关于C轮后至今的付费人数、营收规模，王旭刚透露，付费人数已经实现了两位数级别的环比增长，轻轻还是更看重用户的留存率和复购率，大约有70%-80% 的学生都会购买两门以上的课程，50%以上的新增用户都来自老学员转介绍。