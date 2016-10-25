亮风台“Hi，AR World ”新品发布会11月8日在北京举行

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 国内AR技术领先团队亮风台宣布，其新品发布会将于11月8日在北京举行。

本次发布会主题为：“Hi, AR World -- 亮风台HiAR产品大会”。具体产品及发布种类尚未公布，但亮风台酝酿已久的 HiAR Glasses 第二代智能眼镜无疑会是此次新品发布的重点之一。



亮风台2016 HiAR产品大会邀请函

亮风台自去年率先发布国内第一款基于视觉双目AR智能眼镜后，一直在第二代眼镜的研发上孜孜不倦。第二代HiAR Glasses不仅在外形上摈弃了原有的分体式改为一体式，相比第一代也更加轻薄便携。搭载高通骁龙820芯片、融入多种交互方式且以一体机方式呈现的亮风台第二代智能眼镜在国内AR圈尚属首例。

亮风台CEO廖春元表示，除芯片、外观外，为使用户在交互方面操作起来更加便利，第二代智能眼镜将比第一代智能眼镜有质的提高。

作为国内AR领域的领军企业，除硬件频频发力外，亮风台强大的软件研发实力也一直为业内所瞩目。继2015年在国内首家公开发布AR SDK，今年以来亮风台在软件方面也持续“亮剑”，不仅推出了国内首款AR云 -- HiAR Cloud，7月的ChinaJoy上，其SLAM技术更是大放异彩，被业内人士誉为目前国内SLAM在单目摄像头上运行的最高水准。这一技术是否会再次升级，或将成为发布会上的又一大惊喜。

今年8月奥运会，为支持腾讯QQ传火炬活动，亮风台为腾讯定制了最契合腾讯QQ平台的AR SDK，为腾讯在奥运会期间大量AR火炬传递提供有效的底层技术支持，成为至今为止国内唯一一家接受超过1亿用户检验的AR SDK底层技术提供商。此前，与OPPO合作全球首款UGC AR社交产品 -- O-Video，覆盖了OPPO手机的广大用户，则被视为亮风台技术入驻硬件产品的绝好范例。

如今亮风台宣布将于11月8日在北京举行新品发布会，套用今年AR领域最火爆的口号“未来已来”，11月8日亮风台的新品发布会值得期待。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161025/0861611044