网龙荣膺中国最佳健康雇主十强

福州2016年10月25日电 /美通社/ -- 每天62个工作班次供员工自由选择上下班时间，公司创办“网龙大学”提供线上和线下的专业培训服务，豪华海景宿舍、高尔夫球场、旋转滑梯、游泳池、健身房等一应俱全……恍若梦境的工作环境，在网龙网络公司却真实上演。

近日，国际权威机构美世（Mercer）公布2016年度“中国最佳健康雇主”十强，网龙网络公司成功上榜，成为中国最关爱员工健康的企业之一。



网龙入选中国最佳健康雇主十强

关爱员工健康彰显人文关怀

作为全球领先的人才、健康等领域的权威咨询机构，Mercer此次在中国筛选出百余家知名候选企业，历时6个月，从企业与员工两个层面进行了健康调查，并经初评、现场审核、终评等环节的严格审核，最终Mercer将本年度“中国最佳健康雇主”十强奖颁发给了网龙网络公司、上海迪士尼、华为技术等十家企业。在此之前，网龙已先后两次荣获《财富》杂志“卓越雇主 -- 中国最适宜工作的公司”。

企业发展离不开人才支撑。网龙为员工提供了完善有效的培养机制、极具竞争力的薪酬福利以及一年两次的加薪晋升机会。在培养人才上，创办最具游戏精神的企业大学 -- 网龙大学，致力于为公司员工提供专业化、系统化的培训服务。

员工健康是企业最重要的财富之一。在关注员工健康问题上，网龙同样不遗余力，游泳池、跳水台、攀岩壁、跆拳道馆、健身房、壁球馆、网球场、足球场等设施一应俱全，并免费向员工开放。而且公司鼓励员工参与各种体育运动，每年都会定期举办运动会、马拉松、球类季、皮划艇大赛等各种赛事，并通过高管代言、奖品激励、下锻炼单据等方式，引导员工积极参与。



2015网龙四分马拉松

此外，网龙每年都会组织员工进行健康体检，员工不仅可以根据年龄维度自由选择体检套餐，还可以自由挑选离家最近的权威体检机构。网龙对员工的人文关怀由此可见一斑。

互称同学 公司就像大学校园

据网龙相关负责人介绍，提供优渥薪金福利只是引进人才的一个基础环节。创意人才偏向相对宽松的工作环境，网龙自成立以来，就致力于为创意人才打造人性化的工作环境，这样既顺应了企业自身的文化特色，又能吸引和留住人才。

为了给员工创造一个舒适的工作环境，网龙创设了海西动漫创意之都，园区内有全球唯一官方授权的星际迷航建筑 -- “企业号”办公楼；荣获国际建筑设计大奖的豪华海景宿舍；可直接从三楼滑到一楼的旋转滑梯；时空交错的金字塔创意工坊；穿越古今的徽派建筑……



网龙企业号

除了舒适的工作环境，网龙的管理也别具一格。每一位网龙人互相之间都称呼“同学”，公司氛围就像大学校园一般。网龙还自行开发公司的ERP（企业资源计划Enterprise Resource Planning）管理系统和知识管理平台，将游戏精神固化在每一个细节，在公司内组建专业的人力资源测评和工作分析部门帮助员工对自己的职业生涯进行规划，网龙甚至推出基于ERP系统的游戏化积分制管理，员工满勤、创意等均可获积分，每季度员工们可用积分参与奖品拍卖，让员工在积极主动地融入公司大家庭的同时，激发其主动性与创造性。

对于在人才培养和关注员工健康上的巨大投入，网龙的高层认为这是作为有社会责任感的企业本身就应具备的福利，也许，这种独特的人才战略正是网龙能够多次荣膺最佳雇主的主要动因。

探索教育星海抢占VR教育先机

成立于1999年的网龙网络公司是全球领先的互联网社区创建者，也是中国网络游戏、移动互联网应用行业的领军者，以及中国在线教育、虚拟现实（VR）行业的领先力量。目前旗下拥有93家分公司，员工人数达6000多人。

多年来，网龙坚持创新驱动发展，建立了中国第一网络游戏门户17173；创造了最具影响力及最受欢迎的智能手机服务平台91无线。2013年，网龙将91无线出售于百度，创下当时中国互联网史上最大的一次并购。近年来，网龙致力于打造一个面向全球的百亿级互联网教育企业。2016年，网龙携手福建省政府建立中国首个VR产业基地，并发布了全球首个VR产业开放平台，未来公司将会把VR/AR技术逐步融合到公司游戏产品及教育产品中去，助力业务长期发展，引领VR/AR潮头。

网龙网络公司简介：

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777），是中国网络游戏、移动互联网应用行业的领军者，也是中国在线教育、企业信息化行业的领先力量。公司连续三年获评全国文化企业30强，连续四年入选国家工信部发布的“中国互联网企业百强榜”、跻身福布斯全球企业2000强。

网龙成立于 1999 年，总部位于福建福州，是移动互联网领先的研发力量，多年来成绩斐然。建立了中国第一网络游戏门户 — 17173.com；作为网络游戏的先锋，自主研发著名的旗舰游戏《魔域》及《征服》，广受玩家的欢迎；创造了最具影响力及最受欢迎的智能手机服务平台 — 91 无线。 2013 年，网龙将91无线出售于百度，创下当时中国互联网史上最大的一次并购。此外网龙亦积极拓展海外市场，作为首个开拓国际市场并成功运营的中国网游企业，网龙产品现已覆盖英、法、西、阿拉伯等10种语言市场180多个国家，海外注册用户逾6500万。

近年来，网龙成为移动及互联网教育业务的主要参与者，致力于打造一个面向全球的百亿级互联网教育企业。网龙已推出了基于移动互联网的开放教育平台，助力教育公平、创新教育模式的电子书包，以及生动有趣的德育动漫产品。

2016年，全球首个VR产业开放平台落户福建，网龙还将在VR产业上发力，力求将中国·福建VR产业基地打造成为中国乃至世界的VR“硅谷”，引领VR潮头。

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