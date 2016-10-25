墨尔本美世公布2016全球养老金指数报告

报告深入解读人口老龄化对全球养老制度的影响

上海2016年10月25日电 /美通社/ --

丹麦连续五年保持第一，高居“ A 级”

今年改善最为显著的前三个国家都在亚洲，为印度、新加坡和韩国

各国都面临老龄化人口带来的巨大压力

详情请参阅下面公布的总体指数值

墨尔本美世全球养老金指数 (MMGPI) 现已推出第八年，今年的报告向全球各国政府发出了严正的警告：现在应为解决养老金问题立即采取行动。

人口急剧老龄化，出生率下降，缺乏健全的退休制度 -- 以上因素令不少国家在为老年人提供足够的养老金上捉襟见肘，除非各国政府采取果断的措施，否则这一问题还将雪上加霜。

新加坡在全球的排名为第七位，这是其连续第四年保持在亚洲首屈一指的地位，该国在充分性和可持续性方面的得分呈稳健增长。印度在2016年的总分达到新高，此外韩国也有显著改善。但是，众望所归的“A级”只是花落丹麦和荷兰。

今年，中国的总得分从48分降至45.2分，日本从44.1分降至43.2分。中国得分的下降，主要原因是对贫困人口的支持力度有所减少；而日本得分的下降，主要是由于所有三个子指数的细微变化。

墨尔本美世全球养老金指数是世界上最全面的养老制度评估体系，今年覆盖了世界人口的近60％，透过40多个指标衡量27个系统，全面评估制度的充足性、可持续性和完整性。调查涉及美洲、欧洲和亚太地区的多个国家，今年还更进一步拓展到马来西亚和阿根廷。

本项目得到澳大利亚维多利亚州政府的支持，并汇聚了澳洲金融服务和研究专业领域的一流人才，彰显出维多利亚州在养老金融和金融服务领域中的领导地位。

该指数是指导政府制定政策的首要研究工具，以便其为所有公民提供足够的、可持续的退休福利。

2016 MMGPI -- 深入解读老龄人口带来的影响

今年，墨尔本美世全球养老金指数重点研究了快速老龄化人口所带来的影响，以及各国退休制度是否为应对巨大财政压力做好了准备。

David Knox 博士是本报告的作者，也是美世的合伙人。他表示，预期寿命的延长，再加上全球范围内出生率的下降，对退休制度的影响远远超过政府和社会的认知。

“今年的报告涵盖了‘预期老年赡养比’-- 这个指标在不少地区引起了警觉，同时在各地区的差异也非常显著。预计到2040年，在南非每7个劳动适龄人口将供养一位退休人员，而在日本，会下降到每1.44个劳动适龄人口就将供养一位退休人员。”

为确保当前的退休制度是可持续的，能在未来几十年内提供足够的收益，墨尔本美世全球养老金指数对于政府需要哪些方面紧急改革提供了相关证据和建议。

Knox 博士发出了严厉的警告：“所有国家，无论其规模大小，但凡出现在墨尔本美世全球养老金指数中，都需要实施必要的改革，从而妥善应对未来全球老龄化人口所带来的挑战。”

决定每个国家老年赡养比的因素

墨尔本美世全球养老金指数展现了每个国家老年赡养比的相对位置，并涉及以下五大因素：

55 - 64岁老年人的劳动参与率

65岁及以 上老 年人的劳动参与率

年人的劳动参与率 2000 - 2015年间55 - 64岁劳动力的增加率，这决定了该国是否有较多老年人在工作

2015 - 2035年期间各种预期指标的增加，如预期寿命的增加，以及可享用社会保障和公共养老金的年龄的提高

养老基金的资产水平，以每个国家 GDP 的百分比表示。

Knox 博士表示，虽然这些指标并非万能，但它们反映了未来退休福利的可持续发展和社会对该福利的信心。

下图展示的是各个国家在预期老年赡养比和五大因素影响力中的相对位置。

Knox 博士表示：“印度尼西亚是一个有趣的例子，老年赡养比相对较低，这很大程度是因为老年劳动力的比率相对较高，退休年龄显著提高”。







各个国家在预期老年赡养比和五大因素影响力中的相对位置

全球范围内预期寿命不断提高以及其带来的影响

对于大多数国家，出生时的预期寿命相比40年前增加了7至14年，相当于平均每四年增加一年 -- 这是一个重要的发现，不应该被正在进行的养老金制度改革所忽视。各个国家的预期寿命增加也有显著差异，如印度尼西亚在过去40年中，65岁老年人的预期寿命增加了1.7年，而新加坡则增加了8.1年。

Knox 博士说：“无论在未来40年实际数字如何变化，毫无疑问的是人们的寿命会增加。”

“如果不调整退休年龄，不对获得社会保障和私人养老金的资格进行改革，全球退休制度将面临前所未有的压力，最终将损害我们社会对老年人的经济保障。”

如何加强中国的退休储蓄制度？

墨尔本美世全球养老金指数认为所有国家的退休金收入制度都有改进的地方。对于中国的制度，未来需要加强的地方包括：

中国的退休金收入制度包括城市制度和农村制度，以及农民工制度和公务员制度。城市和农村制度为“现收现付 (pay-as-you-go) ”的基本养老金，包括一个汇总账户（企业上缴或财政拨款）和一个个人账户（员工缴纳）。一些企业也提供补充养老金计划，该计划在城市地区比较常见。

对于中国制度的总体指数，可以通过以下方式提高数值：

继续提高养老金制度在劳动人群中的覆盖率

规定部分补充退休福利必须作为收入流

随着时间的推移提高领取国家养老金的年龄

为成员提供更多投资选择，从而允许接触更多成长型资产

改善养老金计划在成员中沟通水平

中国的指数值在2015年为48.0，到2016年跌至45.2，主要原因是对贫困人口的支持力度有所下降。

墨尔本美世全球养老金指数 -- 整体指数值结果

每个国家制度的总体指数值为所有三个子指数的加权平均值。