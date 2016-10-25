家装巨擘东易日盛为“世界小姐”总冠军加冕

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月20日，第66届世界小姐中国区总决赛暨颁奖盛典在北京太庙隆重举行。本次世界小姐中国区总决赛经过集训课程、多项单项赛的层层筛选以及颁奖盛典当晚旗袍、高级定制礼服展示等环节的角逐，终于尘埃落定 -- 来自“她生活”网络赛区的孔敬、内蒙古赛区的陈思，以及北京赛区的邢嘉妮分别荣获本届世界小姐中国区冠、亚、季军。

一直以来，世界小姐大赛致力于为现代女性树立美丽而博爱的女性榜样，为年轻一代树立正确的价值观，传播更多正能量。东易日盛作为家装行业上市品牌，同样崇尚“美”，并希望将这种“美”展示在世界舞台。作为本次世界小姐中国区总决赛的赞助商，东易日盛集团董事长陈辉先生、总裁杨劲女士、执行总裁毛智慧先生，以及部分集团高管应邀出席了本次颁奖盛典，代表家装行业参与到高规格的国际选美赛事中。集团总裁杨劲女士在总决赛中担任评委及大赛总冠军的颁奖嘉宾，与世界礼仪皇后 Miss Dally 一同为“中国美”加冕。

本届世界小姐中国区总决赛历时近一个月，东易日盛装饰全程跟进报道，并在大赛期间启用“无人机”参与世界小姐总决赛宣传片的拍摄。在总决赛之夜，东易日盛装饰深入颁奖现场采集了40余位佳丽在雨中绽放的精彩照片，并进行了全程图文及视频直播，与世界一同见证了 Miss China 的诞生。

此次，东易日盛与世界小姐主办方也达成了较为长期的合作，世界小姐将参与到东易日盛装饰的大型活动中，与全国各地的客户朋友面对面探讨家装美学、合影留念，并为东易日盛客户送上最美好的祝福。另外，东易日盛客户还将有机会亲临华盛顿参加11月中旬举办的世界小姐选美盛会，现场见证新一届世界小姐总冠军的华丽诞生。

东易日盛牵手世界小姐，是对家与美的更深层次的追求，作为家装行业上市品牌，东易日盛将继续以“装饰美好空间，筑就幸福生活”为使命，不断为国人创造高品质的生活方式，把中国的家之美、人之美、爱之美传承下去，让中国“美”绽放于世界之巅。