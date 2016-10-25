第二届中国-北京798创新大赛评审完美落幕

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 为响应国家的号召，中关村科技园区管理委员会联合国际著名文创园区“北京798艺术区”，共同主办第二届“798中国创新大赛”，志在扶持创造与创意企业与人才，奖励和表彰创意成果，带动社会力量共同支持科技创新和文化创意的发展，此次大赛由 +86设计共享平台承办。经过近8个月的筹备征集，第二届798创新大赛评审完美落幕。此次大赛征集作品近五百余件，经过初评后共有146件产品进入决赛，其中智能类产品76件，生活美学类产品70件。



评委合影

中国工业设计协会常务理事、北京市人大常委、民盟市委专职副主委、北京设计学会创始人宋慰祖先生，北京国际设计周组委会办公室副主任、北京歌华创意设计中心主任曾辉先生，798艺术区管委会书记张国华先生，798文化创意产业投资股份有限公司副总经理李军战先生，中关村工业设计产业协会秘书长、北京理工大学副教授谢勇先生，北京工业大学设计学院孙大力教授，清华大学美术学院视觉传达设计系副主任、平面设计系统开发研究所所长、中国古文字艺术研究中心副主任陈楠先生，2010年中国设计业十大杰出青年、2015年 Forbes 福布斯中国最具发展潜力设计师、梅赛德斯-奔驰“中国未来经济型车辆最佳设计奖”获得者乌琳高娃女士，智加设计集团创始人、著名设计师熊伟先生，致翔创新设计咨询公司合伙人/设计总监俞泓先生均出席并担任评委。



798艺术工厂入口

评委们从主题呈现、创意表达、市场营销三个方面出发，经过认真观摩和激烈的讨论，评选出本次大赛的获奖作品。

一等奖 Arcfox concept 智能电动汽车



二等奖 Scholastic高端无重触感系列眼镜

巴比立方智能蔬菜机

ZHIFU极简一体防盗背包



三等奖 乐视智能自行车

无疆便携血压仪

曼塔S6智能无人机

NAPKIN笔

Woodylife便携式创意木质书灯

798艺术区管委会书记张国华先生对本次大赛给予了充分的肯定，认为本次大赛作品相比第一届大赛而言更丰富，参赛产品更具创意，更好地将创新的精神融入到产品当中。大赛其他评委普遍表示本次大赛作品在设计上更别出心裁，产品设计更具创意，并且贴合人们的生活需求，市场需求量较大，其中一部分产品在通过创新大大提升了用户的使用体验。

目前，大赛作品均在798艺术工厂展览，展览日期至10月30日。10月29日至30日，部分参赛作品将在798艺术区包豪斯广场邀请参观者互动体验。同时，生活美学大爆炸论坛也将于10月29日下午1点半在798艺术工厂举办，敬请期待。



大赛展厅现场

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