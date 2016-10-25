惠租车荣登中国最具投资价值企业100强

上海2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年10月20日，在第七届中国高成长企业CEO峰会上，第十一届“中国最具投资价值企业100强”榜单·风云榜（简称V100）正式发布。该榜自2006年以来，至今已举办十一年之久，是投资界首个专注高成长企业的年度评选活动，被誉为“行业投资风向标”。

本届V100评选，自2016年3月初全面启动以来，广泛征集报名企业，经首轮筛选进入初评的企业达1000+。惠租车历经严格的初评和复评，凭借其在海外用车市场的领导地位及广阔前景，首次入选“中国最具投资价值企业100强榜单·风云榜”。

领跑海外用车市场，惠租车赢得资本青睐

惠租车是专为国人出国用车需求，联合全球优质车行创立的综合性海外租车品牌。租车预订覆盖近180多个国家，50,000多家门店，包括美国、澳大利亚、法国、新西兰、德国等热门地点。同时，惠租车运用领先技术与丰富资源，提供专车接送、24小时双语客服、保险理赔、娱乐购物等多项贴心服务。

作为海外用车垂直领域的代表性公司，惠租车的快速成长在资本市场获得了高度认可，成立短短两年半的时间，先后获得汉鼎亚太、北极光创投、VentureShares等知名机构的投资。惠租车天使轮投资方为前腾讯联合创始人曾李青创立的德迅投资。2016年6月，惠租车宣布完成B轮2亿元人民币的融资。

出境自驾游市场前景广阔，惠租车持续受益

随着国人出境游的持续火热，海外自驾游也正在兴起。据统计，2015年中国互联网境外租车市场交易规模已达到131.3亿元。业内人士认为，由于欧美具备较好的租车基础设施，比如交通便利、成熟的租车公司及商业模式等等，越来越多的人由东南亚旅行迁移到欧美，未来的3-5年内度假租车模式还会呈高速增长模式。

今年6月1日，惠租车与携程签署了战略合作协议，携程用车平台将会与惠租车的海外租车产品进行API无缝对接，全面覆盖全球100多个国家的用车服务。有预测显示，惠租车联手携程可能将占据中国游客海外用车市场份额的80%以上。

以惠租车为代表的专注于解决海外租车痛点的本土海外租车平台，将成为出境游市场红利的持续受益者。