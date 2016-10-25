大都会人寿联合滴滴出租车 号召乘客献里程为司机送平安

免费提供100万份保险福利 致敬“的士精神”

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称：大都会人寿）联合滴滴出租车启动“的士节”活动之“贡献打车里程为司机送平安”公益行动，借助滴滴爱心里程传播平台，号召广大滴滴乘客贡献里程为司机师傅送平安。此次公益活动将面向全国出租车司机提供100万份总价值高达4000万元的“滴滴出租车司机出行保-意外保障产品”。



大都会人寿联合滴滴出租车 号召乘客献里程为司机送平安

大都会人寿中国首席执行官谭强表示：“保险源自集众人之力扶危求难。保险的本质是信任，是责任，更是一种关怀。我们很荣幸与滴滴出租车联合开展这一具有意义的公益行动，携手乘客们向一直以来为我们的生活提供便利的司机师傅送上温暖关爱以及实实在在的保障。”

“的士节”是滴滴针对出租车司机群体推出的专属节日。此次公益行动是今年滴滴出租车在全国38座城市开展的“致敬的士精神”主题活动之一，活动期间，使用滴滴出租车出行，乘客里程每达到5公里即可为出租车司机师傅支持一份由大都会人寿提供的出行平安保障。

全国共有将近200万出租车司机，作为每天服务至少8小时以上的城市出行服务群体，出租车司机们始终恪守爱岗敬业、与时俱进、技能熟练、充满责任的职业品质和服务热情，为城市的高效、安全出行作出了卓越贡献。滴滴出租车相关负责人介绍：“我们希望通过‘致敬的士精神’这一全国大型活动唤起社会大众对出租车司机群体的尊重和感谢。我们非常高兴与大都会人寿合作，号召乘客通过贡献里程的方式向司机群体提供安全出行保障，让更多优秀司机可以无后顾之忧地为乘客们提供高效、安全、热情的出行服务体验。”

作为一个一站式多元化的出行平台，滴滴一直致力于让出行更美好，也持续为解决城市的交通、环保和就业挑战贡献力量。大都会人寿首席直效行销及数字营销运营官李佳说：“大都会人寿此次联合滴滴出行为出租车司机提供高保额的保险保障，不仅是保险服务的提供者，也是爱与关怀的践行者和传播者。作为一家有担当和值得信赖的保险公司，大都会人寿始终坚持以客户为中心，努力满足随着经济发展和社会变革而不断变化的人们对生命和健康保障的需求，为创造安全、健康的世界而不断努力。”