当互联网遇上众创，康尔云商筑造创业新蓝海

中国移动互联网+众创商业模式研讨会暨康尔云商战略发布会在北京成功召开

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月23日，在“互联网+众创”的大时代背景下，为营造良好的创业环境，由中国生产力促进中心协会主办、深圳康尔云商信息科技有限公司承办的“移动互联网+众创商业模式研讨会暨康尔云商战略发布会”在北京隆重召开。

创新激发活力，打造全新云商平台

23日上午，众创研讨会议现场贵宾云集。第十届全国人大副委员长顾秀莲、第十届全国人大教育科学文化卫生委员会原主任委员、科学技术部原部长朱丽兰等领导出席会议并致辞，中国工程院院士兼中华预防医学会会长王陇德、工信部原总工程师朱宏任、工信部软件与集成电路促进中心云计算研究中心主任杨东日、中国疾病预防控制中心慢病中心副主任马吉祥、银色世纪健康产业集团、康尔云商董事长邹圣灿等领导嘉宾出席会议并做主旨演讲。

作为国家技术创新体系的重要组成部分，中国生产力促进中心向来被称为连接科技界与企业界的桥梁。此次康尔云商联合举办研讨会，旨在联动政府、企业等各方力量，推动创业创新快速发展，打造全新的云商创业服务新平台，促进创客时代的繁荣与发展。

互联网+云商创业，开启创业新模式

发布会上，康尔云商副总裁任飞郑重宣读了“中国移动互联网+云商创业宣言”，宣言倡议：“创新是人类进步的不竭动力，创业是社会发展的不懈追求，创新创业是人类社会的永恒主题！”在万众瞩目之下，康尔云商“中国生产力众创空间”和“中国移动互联网+云商创业孵化基地”荣耀揭牌，隆重开启了中国移动互联网+云商创业创新时代！

康尔云商是中国第一家移动互联网+直销+微商的企业，在移动互联网+时代和大众创业万众创新的浪潮下，康尔云商凭借自身创新的思维和模式，开启了“移动互联网+云商”的创业新篇章。

在发布会上，中国生产力促进中心为云商创业宣传推广大使授旗，其意义非同一般，意在鼓励大众创业创新，打破不同群体和阶层间的固化，给一切有才能、肯拼搏、愿奋斗的人搭建公平的竞争平台和上升通道，给他们人生出彩的机会。

国家工信部原副部长朱宏任指出，创新始终是推进经济社会进步的重要驱动力量。在“大众创业、万众创新”热潮如火如荼的新形势下，我们更要重视创新的力量，既要深刻认识“互联网+”对传统行业转型的重要性，以及对新经济发展的推动作用，更要把握“互联网+“的发展规律及趋势，真正做到创新构筑行业生态新格局。

共生共创共享，康尔云商为追梦者筑蓝海

与传统创业模式不同的是，中国移动互联网+众创商业模式具有准入门槛低、资本要求低、收入可持续增长等独特优势。无论你正从事什么职业、经济条件如何，只要你心怀梦想，都有机会在这个平台大展身手，开启自主创业创富之路，这是一个“共生、共创、共享”的平台。

对此，银色世纪健康产业集团、深圳康尔云商董事长邹圣灿在会上对康尔云商众创模式进行了详细的讲解。邹圣灿表示，“大众创业、万众创新”是新时代难得的历史机遇与发展动力，移动互联网+云商创业孵化基地是面向全国的创业服务平台，专为有梦想的人而搭建，打造个人专属的事业平台。康尔人以“敢为天下先”的气魄勇担历史使命，创新发展思路，开启了独具特色之路，开创了创业乐土、创新乐园，创造新时代无限美好的未来。

本次研讨会的成功举办将进一步推动双创政策落地，激发市场主体的潜能，推动各类双创要素和资源有效集聚和对接的发展，让每一位康尔人都将成为创新创业大潮中成功的缔造者和受益者！相信在不远的未来，移动互联网+众创商业模式将遍布全国各地，成为最幸福职业的领军者，与万众创新浪潮一同筑梦蓝海！