苏交乐手参与世界首席乐团音乐会

艾森巴赫空降苏州，年底首演值得期待

苏州2016年10月25日电 /美通社/ -- 自10月以来，苏州交响乐团陆续迎来世界各地报到的乐手，乐手们在熟悉乐团驻地、接受入职培训后，立刻投入到了乐团工作中。10月20日至21日，由中国交响乐发展基金会首创的世界首席乐团苏州交响乐团驻地进行排练。期间，苏州交响乐团现已招募入职的七位乐手也参与到此次音乐会，与来自世界各地的乐团首席合排磨练。



艾森巴赫领衔世界首席乐团空降苏州

世界首席乐团是由中国交响乐发展基金会自2016年起发起的国际文化交流特别项目，其宗旨是为促进中外乐界的相互交流，推动中国交响乐的进一步发展，提升中国在世界古典乐界的影响力。世界首席乐团由来自全世界各大交响乐团的首席音乐家组成，乐手包括德国柏林爱乐乐团、德国纽伦堡爱乐乐团、法国巴黎管弦乐团、法国国家交响乐团、法国卢瓦尔河大区国家管弦乐团、荷兰阿姆斯特丹皇家大会堂管弦乐团、美国芝加哥交响乐团、美国旧金山交响乐团、欧洲室内乐团、卡塔尔爱乐乐团、瑞士苏黎世歌剧院乐团、意大利斯卡拉歌剧院乐团、意大利维罗纳歌剧院乐团、意大利五月歌剧院乐团、以色列海法交响乐团以及中国各大交响乐团。而此次随团来到苏州的近百名首席音乐家中，最为耀眼的当属当今世界最为杰出的指挥家、钢琴家之一的克里斯托夫·艾森巴赫。

此前，由中国交响乐发展基金会主办，苏州交响乐团承办的2016年中国交响乐峰会暨中国交响乐发展基金会第五届理事会会议于9月27日、28日圆满举行，苏州交响乐团作为新成员加入了中国交响乐联盟的大家庭，筹建工作也得到了多方的支持与关心。本次世界首席乐团音乐会，让已入职的苏交乐手们得到了一次难能可贵的共同排练、相互交流的学习与锻炼机会，这也将为苏州交响乐团在年底的首演奠定了良好基础。