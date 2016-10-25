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铁甲二手机入选《2016中国B2B电商百强榜》

2016年10月25日 12:02 编辑： 经理人网编辑
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工程机械行业唯一

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月23日，由 B2B 内参和大宗商品电商圈联合主办的2016中国 B2B 峰会在北京成功举办，1000多名全国 B2B 精英参与了这场行业盛会。铁甲二手机作为工程机械垂直领域的领导者，与阿里巴巴B2B、找钢网等知名企业共同入围《2016中国B2B电商百强榜》，成为工程机械行业唯一入选企业

本次峰会围绕“寻找下一个 B2B 独角兽”的主题，上百位 B2B 行业大佬及投资机构负责人分享 B2B 行业的最新创新实践成果，研讨 B2B 下半场诞生独角兽的机会，为参会听众带来一场精彩的思想盛宴。在会上公布的《2016中国 B2B 电商百强榜》名单中，铁甲二手机综合排名24位，在众多创业型企业中名列前茅。

《2016中国B2B电商百强榜》名单
《2016中国B2B电商百强榜》名单

铁甲二手机是铁甲网旗下的二手工程机械在线交易和服务平台。作为当前工程机械垂直行业内最大的交易平台，铁甲二手机已经成为国内行业用户寻找二手工程机械设备、转让设备的首选信息平台。铁甲二手机运营团队立志打造一个“公平，透明，高效”的交易平台，用互联网的技术改造工程机械行业传统的交易方式，改善用户体验，为所有买家提供全球最公正，最高效，最友好的工程机械服务平台。

铁甲网自2009年成立以来，从论坛、门户网站拓展到二手交易、金融等工程机械行业的各个领域，如今已经成长为中国工程机械行业最大的综合性服务平台，先后获得了启明创投、DCM和元生资本等国内领先的投资机构共3轮超过3亿元人民币的风险投资。

截止到今年9月份，铁甲平台寄售设备已超30万台，平台注册用户（含铁甲论坛和铁甲二手机）超过50万名，全国近30个省份已设立线下交易团队，近400名城市经理能够为来自全国各地的用户提供线下交易服务。每天与设备交易相关的400电话呼入量达2000多次，平均每1分钟就有一位用户通过400电话了解铁甲二手机平台上的设备信息，月均成交额近2亿元。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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