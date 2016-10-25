您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

《美国新闻与世界报道》发布2017全球最佳大学排名

2016年10月25日 12:01 编辑： 经理人网编辑
0

-最新扩容的排名对65个国家1000所大学进行了评估

华盛顿2016年10月25日电 /美通社/ -- 30多年来致力于教育排名的全球权威《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)今日发布2017年全球最佳大学排行榜。这份综合排名是有关全球研究型大学的规模最大、最全面的评估，评估对象涉及65个国家1000所大学，较去年的750所有所增加。

美国院校在2017年榜单上占据主导地位，共有210所大学上榜，并首次包揽前五位置，分别是：哈佛大学(Harvard University)排名第一，其次是麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)和斯坦福大学(Stanford University)分别位居第二和第三。加州大学伯克利分校(University of California—Berkeley)排名第四，加州理工学院(California Institute of Technology)排名第五。

继美国之后，下列国家入围全球最佳1000所大学总排行榜的院校数量最多：

  • 中国：87
  • 英国：68
  • 德国：55
  • 法国：49

北京大学在总排名中并列第53位，是中国排名第一的高等院校。中国大陆排名前五高等院校分别为：

  1. 北京大学
  2. 清华大学
  3. 复旦大学
  4. 中国科学技术大学
  5. 上海交通大学（并列）
  6. 浙江大学（并列）

全球最佳大学榜单还分别根据国家、地区和学科进行了排名。在2017年排名中，《美国新闻与世界报道》新增了六个与国家相关的排名，包括像俄罗斯这样的大国以及波兰和埃及这样的小国，总数达到38个。院校还根据22个学科进行了评估。

中国大陆大学在以下学科领域表现最抢眼：

  • 材料科学：68所院校上榜
  • 工程学：57所院校上榜
  • 化学：48所院校上榜
  • 数学：28所院校上榜
  • 生物和生物化学：27所院校上榜
  • 计算机科学：27所院校上榜

全球最佳大学排名方法 -- 基于 Web of Science 数据和 Clarivate Analytics InCites™ 提供的指标 -- 权衡一些因素衡量大学的全球和地区研究口碑；采用文献计量指标衡量学术研究表现，比如出版物、引用和国际协作。每项学科排行榜都使用基于各自领域学术研究表现和口碑的方法。

今年，《美国新闻与世界报道》稍微调整了总体方法，以进一步突出卓越学术研究，把各自领域排名前1%的高引用率论文总数和一所大学跻身引用次数排名前1%的论文总数百分比作为考量参数。

《美国新闻与世界报道》教育主编阿妮塔-纳拉扬(Anita Narayan)表示：“30多年来，《美国新闻与世界报道》帮助莘莘学子更好地了解适合自己的美国大学选择范围。我们的全球最佳大学排名采用同样深入的方法，来帮助学生了解全球各地的高等院校选择。”

2017年《美国新闻与世界报道》全球最佳大学排名

全球最佳大学综合排名

  1. 哈佛大学（美国）
  2. 麻省理工学院（美国）
  3. 斯坦福大学（美国）
  4. 加州大学伯克利分校（美国）
  5. 加州理工学院（美国）
  6. 牛津大学（英国）
  7. 剑桥大学（英国）
  8. 普林斯顿大学（美国）
  9. 哥伦比亚大学（美国）
  10. 加州大学洛杉矶分校（美国）

亚洲

  1. 东京大学（日本）
  2. 新加坡国立大学
  3. 北京大学（中国大陆）
  4. 清华大学（中国大陆）
  5. 南洋理工大学（新加坡）
  6. 魏茨曼科学研究所（以色列）
  7. 京都大学（日本）
  8. 香港大学
  9. 首尔国立大学（韩国）
  10. 复旦大学（中国大陆）

全球最佳大学排名旨在服务于《美国新闻与世界报道》更广泛的使命，提供值得信赖的信息和排名，帮助莘莘学子挑选适合自己的高等学府。除了全球大学排名，《美国新闻与世界报道》还发布“最佳学府”(Best Colleges)、“最佳研究生院”(Best Graduate Schools)和“最佳在线课程”(Best Graduate Schools)。2015年，《美国新闻与世界报道》首次面向未来的本科生研究生以中文推出资源中心，帮助指导有意留学的中国学生。最近，《美国新闻与世界报道》宣布与 Shorelight Education 达成一项新的合作，帮助架起留学生及其家庭与大学院校之间的联系桥梁。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29430.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号