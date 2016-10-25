《美国新闻与世界报道》发布2017全球最佳大学排名

-最新扩容的排名对65个国家1000所大学进行了评估

华盛顿2016年10月25日电 /美通社/ -- 30多年来致力于教育排名的全球权威《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)今日发布2017年全球最佳大学排行榜。这份综合排名是有关全球研究型大学的规模最大、最全面的评估，评估对象涉及65个国家1000所大学，较去年的750所有所增加。

美国院校在2017年榜单上占据主导地位，共有210所大学上榜，并首次包揽前五位置，分别是：哈佛大学(Harvard University)排名第一，其次是麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)和斯坦福大学(Stanford University)分别位居第二和第三。加州大学伯克利分校(University of California—Berkeley)排名第四，加州理工学院(California Institute of Technology)排名第五。

继美国之后，下列国家入围全球最佳1000所大学总排行榜的院校数量最多：

中国：87

英国：68

德国：55

法国：49

北京大学在总排名中并列第53位，是中国排名第一的高等院校。中国大陆排名前五高等院校分别为：

北京大学 清华大学 复旦大学 中国科学技术大学 上海交通大学（并列） 浙江大学（并列）

全球最佳大学榜单还分别根据国家、地区和学科进行了排名。在2017年排名中，《美国新闻与世界报道》新增了六个与国家相关的排名，包括像俄罗斯这样的大国以及波兰和埃及这样的小国，总数达到38个。院校还根据22个学科进行了评估。

中国大陆大学在以下学科领域表现最抢眼：

材料科学：68所院校上榜

工程学：57所院校上榜

化学：48所院校上榜

数学：28所院校上榜

生物和生物化学：27所院校上榜

计算机科学：27所院校上榜

全球最佳大学排名方法 -- 基于 Web of Science 数据和 Clarivate Analytics InCites™ 提供的指标 -- 权衡一些因素衡量大学的全球和地区研究口碑；采用文献计量指标衡量学术研究表现，比如出版物、引用和国际协作。每项学科排行榜都使用基于各自领域学术研究表现和口碑的方法。

今年，《美国新闻与世界报道》稍微调整了总体方法，以进一步突出卓越学术研究，把各自领域排名前1%的高引用率论文总数和一所大学跻身引用次数排名前1%的论文总数百分比作为考量参数。

《美国新闻与世界报道》教育主编阿妮塔-纳拉扬(Anita Narayan)表示：“30多年来，《美国新闻与世界报道》帮助莘莘学子更好地了解适合自己的美国大学选择范围。我们的全球最佳大学排名采用同样深入的方法，来帮助学生了解全球各地的高等院校选择。”

2017年《美国新闻与世界报道》全球最佳大学排名

全球最佳大学综合排名

哈佛大学（美国） 麻省理工学院（美国） 斯坦福大学（美国） 加州大学伯克利分校（美国） 加州理工学院（美国） 牛津大学（英国） 剑桥大学（英国） 普林斯顿大学（美国） 哥伦比亚大学（美国） 加州大学洛杉矶分校（美国）

亚洲

东京大学（日本） 新加坡国立大学 北京大学（中国大陆） 清华大学（中国大陆） 南洋理工大学（新加坡） 魏茨曼科学研究所（以色列） 京都大学（日本） 香港大学 首尔国立大学（韩国） 复旦大学（中国大陆）

全球最佳大学排名旨在服务于《美国新闻与世界报道》更广泛的使命，提供值得信赖的信息和排名，帮助莘莘学子挑选适合自己的高等学府。除了全球大学排名，《美国新闻与世界报道》还发布“最佳学府”(Best Colleges)、“最佳研究生院”(Best Graduate Schools)和“最佳在线课程”(Best Graduate Schools)。2015年，《美国新闻与世界报道》首次面向未来的本科生和研究生以中文推出资源中心，帮助指导有意留学的中国学生。最近，《美国新闻与世界报道》宣布与 Shorelight Education 达成一项新的合作，帮助架起留学生及其家庭与大学院校之间的联系桥梁。