《美国新闻与世界报道》发布2017全球最佳大学排名

-最新扩容的排名对65个国家1000所大学进行了评估

华盛顿2016年10月25日电 /美通社/ -- 30多年来致力于教育排名的全球权威《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)今日发布2017年全球最佳大学排行榜。这份综合排名是有关全球研究型大学的规模最大、最全面的评估,评估对象涉及65个国家1000所大学,较去年的750所有所增加。

美国院校在2017年榜单上占据主导地位,共有210所大学上榜,并首次包揽前五位置,分别是:哈佛大学(Harvard University)排名第一,其次是麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)和斯坦福大学(Stanford University)分别位居第二和第三。加州大学伯克利分校(University of California—Berkeley)排名第四,加州理工学院(California Institute of Technology)排名第五。

继美国之后,下列国家入围全球最佳1000所大学总排行榜的院校数量最多:

中国:87

英国:68

德国:55

法国:49

北京大学在总排名中并列第53位,是中国排名第一的高等院校。中国大陆排名前五高等院校分别为:

北京大学 清华大学 复旦大学 中国科学技术大学 上海交通大学(并列) 浙江大学(并列)

全球最佳大学榜单还分别根据国家、地区和学科进行了排名。在2017年排名中,《美国新闻与世界报道》新增了六个与国家相关的排名,包括像俄罗斯这样的大国以及波兰和埃及这样的小国,总数达到38个。院校还根据22个学科进行了评估。

中国大陆大学在以下学科领域表现最抢眼:

材料科学:68所院校上榜

工程学:57所院校上榜

化学:48所院校上榜

数学:28所院校上榜

生物和生物化学:27所院校上榜

计算机科学:27所院校上榜

全球最佳大学排名方法 -- 基于 Web of Science 数据和 Clarivate Analytics InCites™ 提供的指标 -- 权衡一些因素衡量大学的全球和地区研究口碑;采用文献计量指标衡量学术研究表现,比如出版物、引用和国际协作。每项学科排行榜都使用基于各自领域学术研究表现和口碑的方法。

今年,《美国新闻与世界报道》稍微调整了总体方法,以进一步突出卓越学术研究,把各自领域排名前1%的高引用率论文总数和一所大学跻身引用次数排名前1%的论文总数百分比作为考量参数。

《美国新闻与世界报道》教育主编阿妮塔-纳拉扬(Anita Narayan)表示:“30多年来,《美国新闻与世界报道》帮助莘莘学子更好地了解适合自己的美国大学选择范围。我们的全球最佳大学排名采用同样深入的方法,来帮助学生了解全球各地的高等院校选择。”

2017年《美国新闻与世界报道》全球最佳大学排名

全球最佳大学综合排名

哈佛大学(美国) 麻省理工学院(美国) 斯坦福大学(美国) 加州大学伯克利分校(美国) 加州理工学院(美国) 牛津大学(英国) 剑桥大学(英国) 普林斯顿大学(美国) 哥伦比亚大学(美国) 加州大学洛杉矶分校(美国)

亚洲

东京大学(日本) 新加坡国立大学 北京大学(中国大陆) 清华大学(中国大陆) 南洋理工大学(新加坡) 魏茨曼科学研究所(以色列) 京都大学(日本) 香港大学 首尔国立大学(韩国) 复旦大学(中国大陆)

全球最佳大学排名旨在服务于《美国新闻与世界报道》更广泛的使命,提供值得信赖的信息和排名,帮助莘莘学子挑选适合自己的高等学府。除了全球大学排名,《美国新闻与世界报道》还发布“最佳学府”(Best Colleges)、“最佳研究生院”(Best Graduate Schools)和“最佳在线课程”(Best Graduate Schools)。2015年,《美国新闻与世界报道》首次面向未来的本科生和研究生以中文推出资源中心,帮助指导有意留学的中国学生。最近,《美国新闻与世界报道》宣布与 Shorelight Education 达成一项新的合作,帮助架起留学生及其家庭与大学院校之间的联系桥梁。