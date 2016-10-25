必维国际检验集团与浙江省特检院签订战略合作框架协议

上海2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月24日，必维国际检验集团与浙江省特检院在杭州举行战略合作框架协议签字仪式，浙江省特检院院长钟海见、必维工业与设施事业部大中华区总裁王洵等领导及相关部门负责人出席了签约仪式。双方战略合作协议的签订，有助于通过战略互惠合作，促进必维与浙江省特检院的业务资源整合，拓宽检验业务推广渠道，增强技术服务能力，深入发掘国内市场，促进双方在中国的共同发展。今后，双方将在检验技术研究、检验检测、培训业务、国际互认等方面展开战略合作，为国内外客户提供“一站式”的服务。



签约仪式现场

钟海见院长在签字仪式上表示，浙江省特检院是我国成立最早的特种设备检验检测机构之一。目前，浙江省特检院已基本形成了凯旋路总部大楼以及海宁综合检验检测基地、大江东特种材料质检基地、下沙特种设备学院基地，国家电梯中心临平基地、南浔基地，罐车检验镇海基地、衢州基地“一总部七基地”发展布局。浙江省特检院也是国内拥有资质项目能力最多的特种设备检验检测机构之一。浙江省特检院与必维在检测、培训教育、许可评审、司法鉴定、科研、安全评估等各个领域都将能够展开合作。

必维工业与设施事业部大中华区总裁王洵表示，必维集团深入浙江发展已有多年，和浙江质检、特检系统的合作交往也由来已久。早在今年四月，必维集团首席执行官丹尼尔先生与朱从玖副省长进行了会见，而之后，必维也作为全球领先的外资机构加入了“浙江制造”国际认证联盟，协助浙江省制造业打造高品质、高本土水平的中国“质”造。他衷心希望，借由签署这份协议，能够推动必维与浙江省特检院双方在技术及市场方面的交流及合作。通过整合双方的技术服务资源，特别在石油天然气化工、压力容器、罐箱罐车等领域的检验检测服务以及等无损检测服务，向浙江乃至全国的客户提供高质量的，有价格竞争力的技术服务，实现社会效益及经济效益最大化，促进双方的共同发展。