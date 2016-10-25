艺龙自制直播综艺 探索矩阵式营销新模式

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年，网络直播成为继VR、二次元后又一崛起的新兴泛娱乐产业，聚合了大量的年轻族群。因此，直播平台已成为不少企业探索年轻群体的营销新阵地。而当大部分旅企依然扎堆单纯直播+旅游节目时，以创新见长的艺龙已经开拓了直播综艺+节日营销的新模式，布局年轻化的消费市场。

随着万圣节的临近，10月26号晚九点，艺龙将在一直播、美拍、QQ空间三个平台同时上线自制《酒店奇妙夜》之万圣节夺宝直播综艺，同时配合年轻族群节日活动多，对酒店需求大的消费习惯，推出了“趣你的万圣节”酒店专题促销活动。这样耳目一新的组合或将为当下火热的节日旅游提供一种全新的发展思路。

自制高质量直播综艺 旨在打动年轻族群

移动直播的兴起让直播主播的视野从室内走向了室外，同时可以多角度全方位地展示自己的特色，直播内容也变成万物可直播。可海量的粗制滥造UGC内容也一直是直播平台被人诟病的问题。艺龙也正从此点出发，借助实时互动的直播平台，深耕节目内容，以内容营销的方式增强年轻用户对艺龙的品牌粘性。

“年轻市场是艺龙一直探索的战略板块，《酒店奇妙夜》作为艺龙首次尝试的综艺类直播节目，结合趣味时尚等年轻人关注的热点，通过直播+促销的营销矩阵，来与年轻消费群体进行深层互动。”艺龙营销副总裁白志伟说，“如果这次尝试进展顺利，在未来《酒店奇妙夜》可能会做成艺龙独有系列式的IP节目，成为与年轻用户交流的场景之一。”

另外，值得注意的是，《酒店奇妙夜》整合了新浪的一直播、美图的美拍和腾讯的QQ空间三重平台资源，真正实现了不同类型直播平台的全面覆盖，而且覆盖了时下非常火爆的社交直播平台。《酒店奇妙夜》内容丰富有趣，涉及cospaly秀、闯关大冒险等多种形式，并在直播圈首创水下美人鱼表演等新形式都无疑保证了节目的内容效果。除综艺直播外，“趣你的万圣节”专题促销是这次活动的另一大亮点。酒店专题促销根据不同用户群体消费需求不同分为“疯狂白领趴”“搞怪学生趴”“恩爱情侣趴”“品质小资趴”四大板块，减少用户搜索步骤，优化用户体验。

多方位跨界营销 艺龙攻占全渠道市场

针对年轻用户，这样的泛娱乐化的营销不是艺龙的第一次尝试。在今年5月的时候，艺龙举办了《放肆青春，玩乐个趣》的直播旅行节目。5名青春洋溢的校园主播，前往5座热门城市，每地进行4天3夜的全程直播，吸引了大量学生群体的观看和参与。

针对社交平台用户，艺龙在今年先后开通了微信和QQ钱包的酒店独家入口。艺龙CEO江浩先生表示：“艺龙现有用户群体与微信和手机QQ用户在地域、年龄等分布上高度重合，而微信、手机QQ的主体用户均为年轻群体，而艺龙恰恰了解年轻人的住宿需求，优质的产品和良好的服务一直是我们的追求目标，相信我们会给这两个平台用户提供住的舒心的满意服务。”

除了多方位的营销，艺龙在产品上也一直在推陈出新，不断优化用户体验。3月份推出VR订酒店，通过技术的更新给用户“未住先知，身临其境”的预订体验；6月推出电子发票功能，解用户报销流程多、报销时间长的痛苦；10月又推出“转让卖钱”功能，解决“预付订单”无法退的使用瓶颈，既可以降低客户损失也让酒店间夜率有所提升，也提高了艺龙的服务质量。

从10月25日起，艺龙的万圣主题酒店促销“趣你的万圣节”活动已经上线，活动将持续一周，覆盖了北上广深等一二线城市的600多家酒店。在10月29号前后预订酒店将达到高峰，万圣节出门嗨还是早作准备为好。