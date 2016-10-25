深圳发布连锁品牌评价标准，助力中国品牌发展

深圳2016年10月25日电 /美通社/ -- 日前，由中国品牌发展公益基金主办的第五届中国品牌连锁发展大会（后称大会）在深圳市罗湖区举行。大会连续第三年发布《中国连锁品牌质量报告》及中国连锁品牌质量/影响力/成长潜力三项50强榜单，并正式发布《基于品牌质量指标体系的品牌评价标准》，填补了国内品牌价值量化评估领域的空白，为品牌评价、评估提供一套更有效的方法。

《2016中国连锁品牌质量报告》新鲜出炉

大会开幕式上，中国品牌发展公益基金首席专家周云代表主办方现场发布了《2016中国连锁品牌质量报告》和“2016中国连锁品牌质量/影响力/成长潜力50强榜单”。报告以国内13个行业共113个有代表性的连锁品牌为对象，根据不同区位和经济总量选取深圳、重庆、杭州、长沙、南昌、咸阳、厦门、阳泉等8个城市对消费者进行实地调研，并进行了深入分析，根据调研指标体系择优排出三项50强榜单。



中国品牌发展公益基金首席专家周云发布报告和榜单

在所发布的榜单中，安踏、华为、太平鸟、百丽、七匹狼、百雀羚、周大生、特步、海澜之家、老凤祥等等知名品牌纷纷上榜。安踏在质量50强、影响力50强两榜均力压华为名列第一，成长潜力50强榜首则由太平鸟取得。安踏排在华为之前引发了参会嘉宾热议，对此，周云解释道，“品牌是一项独立资产，它可以独立于企业来做评估，企业的影响力和品牌的影响力不能等同。”

报告还通过翔实数据和计算分析，反映了中国连锁品牌发展的多方面现状、特征和趋势。比如数据显示个别行业的关键指标“质量比值”表现为负数，体现了在国际竞争中，目前国内品牌的竞争力还稍显不足。有的行业的品牌表现出全行业整体萎缩的现象，则代表小众品牌大行其道的趋势。

重榜发布品牌评价标准，填补国内空白

据周云介绍，2016年度《中国连锁品牌质量报告》的研究工作于今年3月启动，采取以品牌诊断学为主要依据的研究方法，经过研究设计、试调、正式调研、统计分析、专家研讨及报告编撰等步骤，严格按照科学研究范式完成。

通过连续三年的研究工作和数据积累，项目组不断完善其首创的品牌量化评价理论体系，于今年编制完成《基于品牌质量指标体系的品牌评价标准》，并在本届大会开幕式上正式发布。“该标准的发布，填补了国内品牌量化评价领域的空白，为科学、客观地衡量品牌发展状况提供了一套方案。”深圳市连锁经营协会会长、面点王董事长张和平先生在发布标准时介绍道。



深圳市连锁经营协会张和平会长代表大会发布标准

据中国品牌发展公益基金首席专家周云介绍，今年国务院连续发文推动中国民族品牌发展，其中强调了建立完善我国自己的品牌评价体系，本届大会发布的《品牌评价标准》，正是对此的积极响应。品牌评价标准的实施，能够为相关政策制定和市场决策过程提供关键支持，从而符合供给侧改革的相应要求，提升资源配置效率，助推中国品牌更快更好地发展。

标准的发布受到参会企业的普遍关注，大会承办方深圳市零售商业行业协会、深圳市连锁经营协会和深圳市精算品牌科学研究院将与广大连锁品牌企业共同推动标准的实施、应用和进一步完善。

大会还邀请韩都衣舍赵迎光、名创优品叶国富、益普索刘立丰、英融集团雷彬、珂莱蒂尔金明、萃华珠宝陈晓海、来伊份王戈钧、杨梅红赵玮、云来网络科技谌鹏飞及红纺文化谢坤泽等在内的三十余位企业家、专家做了主题分享，并联合毕马威、盖洛普、普华永道、益普索、零点有数、三胜咨询、万人调查、易观、中投顾问、昂捷信息技术、功典科技和智汇蓝海（韩都衣舍）等机构首发十二项行业研究报告，为参会企业家、专家提供了内容丰富的新鲜参考信息。

今年，大会还首次邀请上榜企业参加了颁奖典礼。



2016中国连锁品牌质量50强上榜品牌代表现场领奖

中国品牌连锁发展大会以“创新中国挑战世界”为战略定位，由中国品牌发展公益基金主办，深圳市罗湖区人民政府特别支持，深圳市零售商业行业协会、深圳市连锁经营协会及深圳市精算品牌评价科学研究院共同承办，是连锁品牌领域极具影响力的品牌盛事之一。大会汇集连锁品牌、渠道商、资本、研究机构、媒介及服务商等多方资源，为同质化竞争时代迷茫的品牌企业谋划出路。第五届大会共吸引全国近八百家企业的1200多位企业家、专家及相关人士参与。

附：2016中国连锁品牌调研榜单

中国连锁品牌质量50强

安踏、华为、七匹狼、周大生、波司登、老凤祥、特步、都市丽人、李宁、红蜻蜓、海澜之家、九牧王、森马、意尔康、艾莱依、真维斯、美特斯邦威、太平鸟、百丽、酷派、星期六、安奈儿、oppo、中兴、巴拉巴拉、真功夫、曼妮芬、好孩子、小猪班纳、Tata、飞亚达、百果园、罗西尼、外婆家、孩子王、面点王、雷诺表、天王表、八马、爱迪尔、呷哺呷哺、百泰、千禧之星、探鱼、西贝莜面、玛丝菲尔、乐凯撒、萃华、歌力思、依波表

中国连锁品牌影响力50强

安踏、华为、七匹狼、百雀羚、周大生、波司登、老凤祥、特步、富贵鸟、都市丽人、李宁、美加净、红蜻蜓、海澜之家、九牧王、森马、意尔康、艾莱依、雅戈尔、真维斯、美特斯邦威、绝味鸭脖、珀莱雅、太平鸟、百丽、酷派、星期六、安奈儿、柒牌、金立、OPPO、中兴、富安娜、梦洁、巴拉巴拉、报喜鸟、真功夫、曼妮芬、好孩子、小猪班纳、歌莉娅、Tata、爱慕、好想你枣、飞亚达、罗莱家纺、百果园、罗西尼、谭木匠、紫罗兰

中国连锁品牌最具成长潜力50强

太平鸟、百丽、星期六、安奈儿、金立、OPPO、巴拉巴拉、曼妮芬、好孩子、小猪班纳、歌莉娅、Tata、爱慕、飞亚达、罗莱家纺、百果园、罗西尼、紫罗兰、vivo、盐津铺子、外婆家、孩子王、卡尔丹顿、面点王、雷诺表、依波表、天王表、八马、马天奴、伊芙丽、小南国、爱迪尔、呷哺呷哺、埃迪蒙托、百泰、千禧之星、红黄蓝、探鱼、西贝莜面、玛丝菲尔、乐凯撒、嘉华婚爱、萃华、爱特爱、珂莱蒂尔、恩裳、SKAP、吉祥斋、UR、自然派