Visa推出基于区块链技术的国际B2B支付解决方案

为全球企业客户间的交易提供快捷透明的支付方式

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- Visa公司今天宣布推出基于区块链技术的Visa B2B Connect预览版。Visa B2B Connect是由Visa公司开发的全新平台，它能够为金融机构提供一种简单、快速和安全的支付方式来处理全球范围的企业对企业的交易。

目前Visa正在与Chain合作，使用Chain Core来构建Visa B2B Connect。 Chain Core是企业级的区块链基础设施，通过可扩展的私有区块链网络辅助金融交易的进行。基于该技术，Visa正在开发新的接近实时的交易系统，在代表企业客户的银行参与方之间提供大额国际支付的交换。由Visa端到端进行管理，Visa B2B Connect将有助于建立统一的流程，以管理按照Visa标准实践进行的结算。



Visa B2B跨境支付解决方案

借助Visa B2B Connect，Visa希望为交易过程提供清晰的成本、改善的交付时间和可视性，从而大幅改进当前国际B2B支付的方式 – 最终减少银行及其企业客户发送和接收商业支付需要投入的资金和其他资源。

Visa计划在2017年将Visa B2B Connect投入试用，它是专为改善B2B支付系统而设计的，具体包括：

可预测的、且透明的支付方式： 银行及其企业级客户可以在几近实时的情况下获得通知和支付的最终结果；

银行及其企业级客户可以在几近实时的情况下获得通知和支付的最终结果； 安全性： 交易经过签名和加密链接，确保交易记录系统不可改变

交易经过签名和加密链接，确保交易记录系统不可改变 可信的参与方：网络中的所有机构都将是由Visa运营的许可式私有区块链基础设施中的已知参与方。

“现在是全球企业最好的时机，通过利用最新的支付技术来改善商业运作里面的一些最根本的问题”，Visa公司创新和战略合作伙伴关系部执行副总裁Jim McCarthy说道，“我们正在开发新的解决方案，为我们的金融机构伙伴提供高效而透明的全球支付方式。”

“这是我们在与Visa合作过程中一个激动人心的里程碑。”Chain公司首席执行官Adam Ludwin说道。“通过这一区块链应用的创新 -- 我们深感荣幸能够借此支持Visa的工作—即简化全球金融机构和企业客户之间的商业支付流程，塑造国际商务的未来。”

如欲了解更多信息，请联系visab2bconnect@visa.com。

关于Visa

Visa公司（纽约证交所代码：V）是全球支付技术公司，通过快速、安全和可靠的电子支付连接着遍布全世界200多个国家和地区的消费者、企业、金融机构和政府。我们拥有全球最先进的数据处理网络之一 -- VisaNet －每秒钟可以处理65,000多笔交易，同时保护消费者免受欺诈，并确保商户得到付款。Visa不是银行，不直接向消费者发卡，也不向他们授信或设定利率和手续费。但是，Visa的各种创新却能让金融机构为消费者提供多种支付选择，包括用于即时支付的借记卡、提前支付的预付费卡或事后支付的信用卡产品等。欲了解更多信息，请访问：usa.visa.com/about-visa、visacorporate.tumblr.com和@VisaNews。

关于Chain：

Chain公司 (www.chain.com) 是一家技术公司，与众多领先机构共同合作，构建、部署和运营区块链网络，实现金融产品和服务方面的突破。Chain提出了Chain Protocol，获得殊荣的Chain Core区块链平台正是建立在该协议之上。Chain成立于2014年，已从Khosla Ventures、RRE Ventures和Capital One、Citigroup、Fiserv、Nasdaq、Orange和Visa等战略合作伙伴获得了超过4000万美元的融资。Chain的总部位于加利福尼亚州旧金山。