研发加速实现智能互联 英特尔亚太研发中心开放日开幕

上海2016年10月25日电 /美通社/ -- 英特尔亚太研发中心开放日今天开幕，作为英特尔全球性的技术大会，本次活动以“The Next：研发加速实现万物智能互联”为主题。在为期2天的活动中，英特尔亚太研发中心将举办25场技术分享，重点分享了英特尔亚太研发中心在云计算、数据中心、物联网、连接和 FPGA 以及“物”领域的领先技术、产品和解决方案的实质性研发与合作成果，并现场展示了英特尔亚太研发中心在大数据、物联网及可穿戴设备等领域的最新成果。

“英特尔亚太研发中心是已经成为英特尔全球领先、具有全球影响力的卓越创新中心，”英特尔亚太研发有限公司总经理兼英特尔软件与服务事业部中国区总经理何京翔表示，“作为英特尔在中国最大的产品和技术研发基地，亚太研发中心积极支持并推动英特尔增长的良性循环，把握万物智能互联时代的新机遇，协同合作伙伴创新，建立起强大的技术领先地位、充满活力的生态系统。”

英特尔正在从一家 PC 公司转型为驱动云计算和数以亿计的智能、互联计算设备的公司。当下，云和数据中心、物联网、存储、FPGA以及 5G 形成增长的良性循环，这一过程蕴藏着巨大机会，驱动着英特尔的转型发展。亚太研发中心是跨英特尔各事业部的综合性研发机构，通过培育创新领导力、增强质量领先优势、打造市场领先地位等，驱动英特尔增长的良性循环，加快英特尔业务增长。本次开放日展示了英特尔亚太研发中心的大数据、物联网及可穿戴设备最新成果：

基于至强与 Altera FPGA 异构架构的实时人脸检测解决方案：基于 FPGA 和 CPU 异构计算的框架，该解决方案能够加快传统人脸检测的速度，其速度在类似功耗情况下，相比于 CPU 提高近 54 倍。同时它具备软硬件协同工作，高性能、低成本和易部署的优势。基于 FPGA 和 CPU 异构计算的框架可以应用于大部分密集计算的任务中，如深度学习，实时图像、视频处理等等。

基于 NVMe-over-Fabric 存储池解决方案：该解决方案可以大幅度提升大数据性能。在大数据应用中，有很多数据交换通过固态硬盘进行，NVMe接口的固态硬盘从各个服务器中集中到一个存储池中，所有服务器通过高速网络实现存储。使用这种结构，大数据应用中 shuffle 和 reduce 操作的性能可以提高24%。

虚拟云机顶盒：云端部署服务，机顶盒中的大多数内容和游戏在云端运行，推视频流至客户机顶盒。降低用户总体消费成本，提升整体管控力度。该方案是业界领先，对市场现有产品的一种很好补充，未来发展前景广阔。

英特尔可穿戴平台：包括智能手表、手环和眼镜，从设备到云的端到端解决方案。通过更强的云交互功能，以及运动模式识别技术，适用于骑行、慢跑等领域，为运动人士提供更佳体验。

自2005年9月落户上海紫竹，11年来英特尔亚太研发中心快速成长，现有员工2000多名，包括90余名博士生、1300余名硕士生和650多名本科生，培养了2位资深首席工程师和7位英特尔首席工程师，并有5000余名各院校学生曾在这里实习。英特尔亚太研发中心荣获21项 IAA（英特尔成就奖），已和20所顶级大专院校以及 MOE 建立深度合作关系，并与本地领先的合作伙伴进行合作，对本地的云、大数据、物联网和 5G 标准等产生重大影响。

背靠中国，放眼全球，英特尔亚太研发中心最大程度发挥在中国的优势，以期开发新的业务见解、使用模式以及能够惠及英特尔全球业务的技术，不断书写新的传奇。