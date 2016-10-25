安东油服贵州煤层气一体化总包项目顺利启动

香港2016年10月25日电 /美通社/ -- 中国领先的独立油气田技术服务供应商安东油田服务集团（“安东油服”或“本集团”；香港联交所股票代号：3337）欣然宣布，本集团于三季度中标的贵州煤层气一体化产能建设总包项目已顺利启动施工，并已收到客户的预付款。该项目合作开发煤层气目标产量10.0百万方，项目总金额约为人民币71.0百万元，预计将于2018年10月份完成。

该项目客户是贵州省唯一由省国资委控股并主导的天然气能源投资平台。本集团此前已与该客户签订一份战略合作框架协议，双方订立了合作开发天然气目标产量200.0百万方的合作意向，具体项目及服务价格通过订立单项服务协定来确定。为推进该战略协议的实施，双方签订了本次的煤层气一体化产能建设总包项目，作为战略协议下第一个先导性试验项目，若项目成功实施，双方将会加速推动战略合作协定的全面执行。

该项目为本集团在新市场、新客户以及一体化服务模式上的进一步开拓，该一体化服务模式专门针对非常规资源开发特点制定，可满足开发过程中对于低成本、高效率的全面组织管理需求。本集团在项目执行过程中将充份利用已建立的油藏地质优势、多产品协同优势以及丰富的项目施工经验，帮助客户降低开发成本、提升单井产量及开发效益。同时，该一体化服务模式也有助拉动本集团钻井、压裂等业务的协同发展。本集团将进一步加强一体化服务技术的创新和突破，巩固本集团在非常规资源开发项目以及一体化服务项目上的市场领先地位，争取更多的市场机会。

关于安东油田服务集团

安东油田服务集团（香港联交所股票代号：3337）是中国领先的独立一体化油田工程技术服务供应商。本集团的产品与服务覆盖油气资源开发及生产生命周期的全过程，包括一体化服务、钻井服务、完井服务、采油服务以及管材服务。建立了中国企业优势地区全球市场全覆盖网络，包含中国、中东、中亚非、美洲等14个国家。本集团为油公司解决油气田增产、提速、降本及安全环保的难题。本集团的快速增长受惠于中国的资源优势及海外市场的业务扩充，现已成为中国最佳的民营油田工程技术合作伙伴，全球最佳的中国合作伙伴。本集团的战略目标是成为立足于中国的全球领先的油田技术服务公司。