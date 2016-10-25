天猫预售登顶母婴类目第一 全棉时代2016双11先声夺人

深圳2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年的双11，天猫将预售日期提前至10月21日，这场没有硝烟的战争，战线被拉得比以往几年更长。在11月11日正式来临之前，商家可以充分利用自身资源和天猫给予的支持，聚拢更多的人气，为双11当日创造新的业绩指标增加火力。从10月21日天猫开启双11预售以来，各商品类目的预售冠军也纷纷浮出水面，其中母婴类目预售销量第一的全棉时代，尤其引人关注，因为在2015年双11，全棉时代正是母婴类目销售额第一的品牌。



全棉时代门店

王者归来 预售登顶母婴类目第一

从全棉时代发布的数据来看，截止到10月25日9点，全棉时代2016双11预售累计销量186165 件，稳居预售母婴类目第一。双11预售付尾款后总金额已达3693万元；几大核心产品的销量也符合预期，仅21日当天，婴儿棉柔巾及居家棉柔巾就分别售出2万件、4万件，加上其他系列的纯棉柔巾产品目前累计已销售超过12万件！全棉时代旗下的奈丝公主全棉表层卫生巾，预售销量也已达到25359件！



全棉时代婴儿纯棉柔巾

好用切中用户诉求 感恩回馈销售火爆

全棉时代是一个年轻的品牌，在短时间内能成为品质生活的代表品牌，其实背后有迹可循。这家致力于以天然棉花生产高品质生活用品的公司，正是看到了随着社会发展，高端生活用品市场背后潜藏的巨大需求，棉作为世界上唯一自然生长的天然纤维，除了透气保暖，亲肤柔软之外，且易降解不对环境造成负担，以棉为原料，配以全棉时代独家的全棉水刺无纺布专利技术，这个品牌从横空出世到备受追捧，只花了七年时间。以此次双11预售火爆的几个单品为例，都是长期热卖的爆款，双11感恩回馈固然是消费者快速下单的原因之一，但核心驱动力还是产品好用。

预售热度持续升温 看双11大戏登场

随着双11的临近，全棉时代此次预售的销售额也在不断地攀升，预售累积的人气也将在双11当日一并引爆：

11月11日00:00-23:59，全棉时代天猫官方旗舰店将开启全场五折，抽奖赢百万豪礼的狂欢大促。

双11当天会派发10元、20元的优惠券，分别可在单笔满398元、789元时使用。单笔满498即可获精美赠品一份，赠品数量高达11万件。

另外，11.11当天，在店铺累积消费满598元即可参与抽奖，中奖几率100%；奖品由4家店铺（babyruler旗舰店、倍轻松旗舰店、火火兔旗舰店、五谷磨房旗舰店）联合提供，总价值120万。

在10.28-11.10期间，凡是进店、收藏店铺、将指定商品加入购物车，即可参与店铺抽奖，奖品为20元、50元、100元无门槛现金券及纯棉玩具。

全棉时代相关负责人表示，双11对于消费者来说，是一次空前优惠的购物狂欢，但对于品牌自身而言，也是一场巨大的考验，如何在巨大的销售和发货压力下，将备货、活动设置、销售、物流等环节做到尽善尽美，给消费者最好的消费体验，是他们一直在努力的方向，面对2016双11，全棉时代还会交出怎样惊人的答卷？让我们拭目以待！