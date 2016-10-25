“渝悦新年 年度会赏” 重庆富力假日酒店推出公司尾牙宴

重庆2016年10月25日电 /美通社/ -- 即日起，重庆富力假日酒店推出“渝悦新年·年度会赏” -- 公司尾牙宴，人民币1099元每桌起订，宾客可直接联系酒店宴会销售团队（电话177 2660 6647）咨询预订或量身制定主题年宴计划。



重庆富力假日酒店尾牙宴

重庆富力假日酒店以其绝佳宴会场地广受好业界好评，曾荣膺中国商务会展旅游业界金椅子奖。酒店共拥有超过2000㎡的宴会及会议场地，其中包含1000㎡的豪华无柱式宴会厅以及10个灵活的会议空间，其中空高8米的大宴会厅可轻松容纳800人，厅内配备60㎡的高清LED显示屏、高清投影视听设备以及大型移动舞台，宴会厅的独特卖点还包括288㎡的豪华宴会前厅及与宴会厅连通的独立董事会议室或晚宴备妆间，酒店会议空间灵活多变、可承接不同形式、主题的会议活动或晚宴。此次的尾牙晚宴，酒店经验丰富的厨师团队将打造汇聚重庆各地本土民俗特色的“渝味”风情美食，经大厨之妙手汲取原味精华、融合新奇创意，为宾客呈现不一样的年宴新意，带宾客感受多元化的“渝味”年宴风情。

重庆富力假日酒店是全球领先的国际酒店管理集团 -- 洲际酒店集团（InterContinental Hotels Group）在重庆管理的又一家假日酒店，酒店坐落于重庆沙坪坝区，临近重庆西永微电园区、重庆西永综合保税区、璧山皮鞋城，以及云集各大高校与特色美食的大学城熙街餐饮一条街；距离重庆北站25公里，驱车40分钟即可抵达重庆江北国际机场；靠近酒店的轻轨1号线或是充足的出租车资源更可便于宾客随时随地领略渝都“山城重庆”的别样风情和被誉有“小香港“之称的绮丽夜景。据悉，酒店靠近成渝、渝遂及兰海高速出口，距离磁器口古镇、歌乐山红色旅游基地仅20公里，宾客可轻松抵达、感受重庆巴渝古镇的魅力，体验山城红色记忆之旅。

重庆富力假日酒店于2016年3月开业，拥有客房360间清新、舒适的客房以及荟萃中西式美食的“TASTE（味）”全日制自助餐厅，主营川渝、粤菜等传统菜式的沁香庭中餐厅以及品茗轩茶吧、大堂酒廊等休闲设施。闲暇之余，宾客还可前往设施完善的健身房以及24小时室内恒温泳池，焕发身心活力。重庆富力假日酒店旨在以完善的设施和卓越周到的服务满足商旅人士的需求，并以舒适、休闲的环境和氛围为宾客提供放松自我、释放身心的理想居庭。