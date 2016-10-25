Start将StartJG Hong Kong出售给Fitch

伦敦2016年10月25日电 /美通社/ -- 独立的客户体验设计咨询公司 Start 宣布，Fitch 收购 StartJG Hong Kong。这次收购正值 Start 位于英国和中东的主要中心关注通过这些“卓越中心”，为全球客户提供数字技术和有所改进的设计型客户体验解决方案之际。

StartJG Hong Kong 于2009年由董事总经理乔纳森-康明斯 (Jonathan Cummings) 创建，在2014年荣获香港年度最佳品牌咨询公司 (Hong Kong's Brand Consultancy of the Year) 大奖。康明斯和总经理卡利-威廉姆斯 (Cally Williams) 将加入 Fitch 负责东南亚和北亚的高管团队。

康明斯对此表示：“依托 Start 的支持，我们发展成为该地区的40强和知名领导者。这次收购将使我们能进一步扩大业务。在此我可以代表 StartJG Hong Kong 团队表示，我们对未来充感到非常兴奋。”

Start 总裁迈克-柯蒂斯 (Mike Curtis) 表示：“我们很高兴与 Fitch 达成这次收购，而我于1988年在 Fitch 开始个人职业生涯，所以对这家公司非常了解。乔纳森及其团队已经取得了巨大的成就。我们非常满意 Start 在业务发展中所发挥的作用，并祝愿 Fitch Hong Kong 取得各项成功。”

依托为阿迪达斯 (Adidas)、巴克莱 (Barclays) 和维珍 (Virgin) 等品牌在数字转变与客户体验设计方面所取得的良好记录，Start 将关注通过更加丰富的设计型解决方案组合来扩大全球合作；进一步投资技术以提供云端协同工作平台；以及提高获取其专业核心设计技能与咨询服务的水平。

柯蒂斯还表示：“客户需要更加直接地联系专家团队。我们认为我们的未来在于不受地点限制、更加智能化的工作实践。Start 的互联零售平台现已为各种品牌提供远程协调工作环境。这样的实际解决方案使我们的客户能够与其客户建立更加密切、更具洞察力的关系。我们确信这表明了一种更加智能化的工作实践。目前是我们的第20个发展年头，现在是时候使 Start 更加智能化了。”

Start 英国首席执行官凯文-吉尔 (Kevin Gill) 补充说：“英国是卓越设计方面的公认领导者，而我们的核心是世界一流的设计人才。我们的迪拜办事处已经发展成为战略门户，我们的全新模式也从此处涌现。”