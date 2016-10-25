“敢言、敢梦、敢行” – 万豪国际致力提升女性职业发展

150位代表齐聚香港出席第三届亚太区女性领袖大会

香港2016年10月25日电 /美通社/ -- 万豪国际集团第三届亚太区女性领袖大会今天圆满闭幕。会议邀请到150位来自万豪国际和多间企业的杰出女性参与，会议主题是“敢言、敢梦、敢行” （Dare, Define and Do）。



万豪国际集团第三届亚太区女性领袖大会今天圆满闭幕

为期两天的会议在香港丽思卡尔顿酒店举办。大会汇聚来自亚洲各地的优秀女性员工，邀请她们分享各自的经历，挑战彼此的思维方式，并且相互鼓励以达到个人发展目标、实现理想，而这正是万豪国际长久以来的企业目标之一。

敢言、敢梦、敢行这一主题鼓励与会者敢于发声，挑战现状，创造新模式，敢于定义自己的发展，在愿景、目的和结果间寻求平衡，定义她们是谁、想要成为什么样的人。最后，大会请参与者身体力行那些需要勇气去完成的事情，而不局限于简单的事情，成就她们的传奇，带来改变，并且立即行动。

随着万豪国际跻身全球最大酒店集团，万豪企业大家庭的全球员工总数已达到五十万人。让女性担任领导职位是万豪国际发展及取得成功的战略。自1927年Alice S. Marriott女士联合创立万豪开始，万豪国际的不断发展便离不开各位优秀的女性领袖和她们的才华。万豪国际36%的董事会职位由女性担任。在亚太区，近40%的经理职位由女性担任。过去两年，女性酒店总经理人数增长了70%，且将会有更多女性同仁担任这一职位，共同促进集团在亚太区的发展。

大会的演讲者探讨并且分享了生活及工作中面临的挑战，管理事业与生活的办法，会议目标是让各位领袖了解主要的商业趋势及领导话题，庆祝她们获得的成功，并且强调照顾好自己和所在的社区的重要性。

万豪国际执行副总裁兼全球首席商业官Stephanie Linnartz在会上第一个发表讲话，她谈到如何敢于挑战现状。比尔.马里奥特先生的女儿、万豪国际集团文化和商务理事会全球长官Debbie Marriott Harrison则与员工分享了万豪国际的历史传统及文化。

万豪的男性高管也出席了会议，其中包括万豪国际集团亚太区总裁兼董事总经理施康瑞及大中华区首席执行官何国祥。他们强调了万豪致力促进女性发展的决心，介绍了2017年的行动计划。

其他演讲嘉宾还包括：星空传媒印度战略及孵化总裁Ipsita Dasgupta，SisuGirls创办人、GHL

新加坡总裁兼创新主管Chloe Chick，以及亚洲女子大学（Asian University for Women）的代表与校友们。

万豪国际集团亚太区首席市场营销官兼女性领袖项目亚太区主管若方国瑜表示：“现在我们是全球最大的酒店集团，更有必要领先业界鼓励更多女性进入领导层。我们相信，平等的机会和平衡的领导层能创造高效高产的团队。”

会议得到多间初创企业及非政府组织的大力支持，其包括Baking for a Cause及Yee Choo。Yee Choo是亚洲最大的线上设计师服装分享平台，为女性领袖大会的晚宴出席者提供了晚礼服及独家试衣服务。

与会的万豪国际代表们得到业界领袖的提名，表彰她们为集团的成功作出的贡献，以及她们在发展女性领导力方面的深刻影响。代表们不分年龄，来自集团各地区的办公室和旗下各间酒店。

关于万豪国际集团

万豪国际集团（纳市股票代码：MAR）是全球最大的酒店集团，总部位于美国马里兰州贝塞斯达市，在全球110多个国家和地区拥有逾5,700家物业。万豪国际集团运营并特许经营多家酒店及分时度假酒店。集团旗下30个领先酒店品牌包括：宝格丽酒店及度假酒店，丽思卡尔顿酒店及丽思卡尔顿隐世精品度假酒店，瑞吉酒店，W 酒店，艾迪逊酒店，JW 万豪酒店，豪华精选酒店，万豪酒店，威斯汀酒店，艾美酒店，万丽酒店，喜来登酒店，万豪SM Delta酒店，万豪行政公寓，万豪度假会，傲途格精选酒店，Tribute PortfolioTM，Design HotelsTM，盖洛德酒店，万怡酒店，喜来登福朋酒店，SpringHill Suites 酒店，万枫酒店，Residence Inn 酒店，TownePlaceSuites 酒店，万豪AC酒店，雅乐轩酒店，源宿酒店，Moxy酒店，以及万豪Protea酒店。集团旗下也拥有屡获殊荣的常客计划：万豪礼赏SM计划（含丽思卡尔顿礼赏计划）和SPG俱乐部。如需了解更多信息，请访问我们的网站 www.marriott.com.cn，了解公司最新新闻请访问news.marriott.com.cn和关注 @MarriottIntl。

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