EMPORIO ARMANI进军智能可穿戴领域

首推HYBRID SMARTWATCH智能复合腕表系列
米兰2016年10月25日电 /美通社/ -- 年轻、现代品牌Emporio Armani今日推出Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列，正式进军可穿戴领域。
“如今，科技对我们的日常生活产生着重要的影响。各种各样的应用软件层出不穷，而且在很多时候，这些创新的软件能够真正地提升我们的生活品质。我很高兴能够向您介绍这款Hybrid Smartwatch智能复合腕表，这标志着走在创新前端的Emporio Armani品牌进军智能可穿戴配饰领域。该智能腕表系列将雅致的风格、高端的技术及使用的即时性和便利性结合在一起，”Giorgio Armani说道。
Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列将Emporio Armani腕表的卓越设计，和尖端的可穿戴技术结合在一起。通过蓝牙与智能手机进行同步，该Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列具有以下功能：
Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列将于10月25日在www.emporioarmaniconnected.com、全球精选店铺和经销商店铺有售，提供玫瑰金色、黑色、枪色和精钢表款，搭配三片式表链或皮质表带，饰以纹理的表面、搭配玫瑰金色或银色表针，彰显Emporio Armani的卓越品质。
推出Hybrid Smartwatch智能复合腕表是智能可穿戴项目的第一步， 2017年计划更进一步推出Emporio Armani智能显示腕表。欢迎您发表带有#EAConnected的话题分享Emporio Armani 智能可穿戴产品之Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列的图片。