您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

EMPORIO ARMANI进军智能可穿戴领域

2016年10月25日 15:00 编辑： 经理人网编辑
0

首推HYBRID SMARTWATCH智能复合腕表系列

米兰2016年10月25日电 /美通社/ --  年轻、现代品牌Emporio Armani今日推出Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列，正式进军可穿戴领域。

generated by system

“如今，科技对我们的日常生活产生着重要的影响。各种各样的应用软件层出不穷，而且在很多时候，这些创新的软件能够真正地提升我们的生活品质。我很高兴能够向您介绍这款Hybrid Smartwatch智能复合腕表，这标志着走在创新前端的Emporio Armani品牌进军智能可穿戴配饰领域。该智能腕表系列将雅致的风格、高端的技术及使用的即时性和便利性结合在一起，”Giorgio Armani说道。

Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列将Emporio Armani腕表的卓越设计，和尖端的可穿戴技术结合在一起。通过蓝牙与智能手机进行同步，该Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列具有以下功能：

  • 精准计时：确保最高的精准度，出行时自动更换时区和日期
  • 第二时区：精准、轻松转换时区
  • 智能提醒：可以设置提示通话、信息或其它重要提醒
  • 活动追踪：全天候活动自动监测
  • 无需充电：石英电池长时间提供电能，无需充电
  • 控制音乐播放：轻松连接至您手机上的音乐播放列表，可进行播放、暂停、切歌或回放等操作。
  • 睡眠追踪：自动监测睡眠质量
  • 闹钟：定时提醒
  • 拍照：通过智能手机无线拍摄照片
  • 查找丢失设备：迅速定位丢失的智能手机

Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列将于10月25日在www.emporioarmaniconnected.com、全球精选店铺和经销商店铺有售，提供玫瑰金色、黑色、枪色和精钢表款，搭配三片式表链或皮质表带，饰以纹理的表面、搭配玫瑰金色或银色表针，彰显Emporio Armani的卓越品质。

推出Hybrid Smartwatch智能复合腕表是智能可穿戴项目的第一步， 2017年计划更进一步推出Emporio Armani智能显示腕表。欢迎您发表带有#EAConnected的话题分享Emporio Armani 智能可穿戴产品之Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列的图片。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29458.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号