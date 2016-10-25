EMPORIO ARMANI进军智能可穿戴领域

首推HYBRID SMARTWATCH智能复合腕表系列

米兰2016年10月25日电 /美通社/ -- 年轻、现代品牌Emporio Armani今日推出Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列，正式进军可穿戴领域。

“如今，科技对我们的日常生活产生着重要的影响。各种各样的应用软件层出不穷，而且在很多时候，这些创新的软件能够真正地提升我们的生活品质。我很高兴能够向您介绍这款Hybrid Smartwatch智能复合腕表，这标志着走在创新前端的Emporio Armani品牌进军智能可穿戴配饰领域。该智能腕表系列将雅致的风格、高端的技术及使用的即时性和便利性结合在一起，”Giorgio Armani说道。

Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列将Emporio Armani腕表的卓越设计，和尖端的可穿戴技术结合在一起。通过蓝牙与智能手机进行同步，该Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列具有以下功能：

精准计时： 确保最高的精准度，出行时自动更换时区和日期

确保最高的精准度，出行时自动更换时区和日期 第二时区： 精准、轻松转换时区

精准、轻松转换时区 智能提醒 ：可以设置提示通话、信息或其它重要提醒

：可以设置提示通话、信息或其它重要提醒 活动追踪： 全天候活动自动监测

全天候活动自动监测 无需充电： 石英电池长时间提供电能，无需充电

石英电池长时间提供电能，无需充电 控制音乐播放： 轻松连接至您手机上的音乐播放列表，可进行播放、暂停、切歌或回放等操作。

轻松连接至您手机上的音乐播放列表，可进行播放、暂停、切歌或回放等操作。 睡眠追踪： 自动监测睡眠质量

自动监测睡眠质量 闹钟： 定时提醒

定时提醒 拍照： 通过智能手机无线拍摄照片

通过智能手机无线拍摄照片 查找丢失设备：迅速定位丢失的智能手机

Emporio Armani 智能可穿戴产品Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列将于10月25日在www.emporioarmaniconnected.com、全球精选店铺和经销商店铺有售，提供玫瑰金色、黑色、枪色和精钢表款，搭配三片式表链或皮质表带，饰以纹理的表面、搭配玫瑰金色或银色表针，彰显Emporio Armani的卓越品质。

推出Hybrid Smartwatch智能复合腕表是智能可穿戴项目的第一步， 2017年计划更进一步推出Emporio Armani智能显示腕表。欢迎您发表带有#EAConnected的话题分享Emporio Armani 智能可穿戴产品之Hybrid Smartwatch智能复合腕表系列的图片。