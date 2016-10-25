天合光能董事长高纪凡会见新加坡贸工部长易华仁（S. Iswaran）

新加坡2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年10月24日，天合光能董事长兼首席执行官高纪凡应邀出席新加坡能源峰会（SES）并会见了新加坡贸易和工业部长（工业）易华仁（S. Iswaran）。

高纪凡向易华仁介绍了天合光能的发展情况，表示天合光能是全球最大的光伏企业和一流的系统集成商，此前天合光能已同新加坡能源研究院（SERIS）在高效电池及组件等领域开展了很好的合作，今后还会在系统、储能等方面进一步加强交流。天合光能将亚太地区总部设在新加坡，就是看重了新加坡作为地区中心和枢纽的独特作用。新加坡在光伏方面有领先的研究机构，也有一些前瞻性的解决方案，在新加坡也开展了很多示范项目。这些项目天合光能很多都参与了，深知这些项目的领先性和可推广性，新加坡政府应将这些研究成果同市场结合起来。到目前光伏在新加坡能源中的占比仅占2%左右，未来应不断扩大，将这个占比提升到20%以上。在目前能源转型的国际背景下，新加坡作为发展水平领先的城市国家，可以在全国范围内探索出一套先进的光伏应用模式，并在其它国家推广。就像新加坡此前帮助中国等国家开发建设工业园一样，未来可以向这些国家全面推广包括规划、设计、施工到最终应用、维护的整体光伏、新能源解决方案。这样不仅发展了光伏等新能源，更重要的是进一步增强了新加坡的国际影响。

易华仁表示新加坡非常重视引进像天合光能这样的国际领先公司，今后将提供更好的服务，也希望天合光能与新在光伏方面的合作能取得更多成果。

峰会期间，高纪凡还与新加坡能源市场管理局局长伍伟聪（Ng Wai Choong）、副局长杨奕成（Yeo Yek Seng）、总理办公室社会服务常秘 Peter Ong、经济发展局环境与清洁能源署吴自强司长等新方高层官员进行了深入交流。