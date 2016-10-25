吻吻鱼CC杯登陆小米众筹，告别人肉试温时代

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年10月25日，杭州吻吻鱼科技携手太火鸟将最新产品吻吻鱼CC杯推上小米众筹，展开为期14天的众筹之旅。吻吻鱼CC杯是一款集焖蛋、泡茶、泡水果于一身的趣生活保温杯，除此之外，杯盖内的智能芯片和感应器还能够有效探知杯内水温的温度，并通过瓶盖上的OLED高亮显示屏显示出来，让你告别人肉试温度的时代。“CC”的图形是由“摄氏度C” 演变过来的，代表与温度有关，而“＋”代表的是各种可能性：不同配件、不同功能、不同个性……



cc杯小米众筹

吻吻鱼科技的CEO倪裕伟说：吻吻鱼的品牌会是一个艺术家设计师都乐于参与一起玩的平台，我们懂得如何更有效地发挥设计师和艺术家的创作力，但同时我们又注重这些创作力在实践中的理性实现方式、社会价值和商业价值。CC杯是一款为年轻人设计的水杯。科技元素的融入，不仅解决了传统保温杯“人肉试温”的痛点，更能让人感受到这是一款“活在当下”的产品。三个趣味配件所代表的是“快节奏下慢生活”的生活方式。



吻吻鱼CC杯

CC杯内置的高灵敏温度传感器，能够有效测量杯内热水的温度，感温精确达 +/- 1摄氏度。用户只需在测试温度前将杯身轻轻摇晃，使杯内水温分布均匀，然后将杯身倒置1-2秒，让传感器与水充分接触，即能立即查看温度。显示器所匹配的电池能够显示50000次以上，能够正常使用三年以上。

作为设计师为核心、拥有母婴产品基因的创业团队，吻吻鱼对于材质的要求也接近苛刻的程度。与水直接接触的杯身、杯盖、中环、茶漏等配件均采用高产品级304不锈钢材质、PP（或Tritan）等广泛应用于母婴、医疗及食品行业的安全材质。在生产过程中更经历12次全检、100多道工序严格把关，确保极致品质。



快节奏慢生活

CC杯由团队精心推敲，仔细打磨，反复修改，直到最后：“每一个角度都没有死角，每一个细节都近乎完美”，才确定最终方案。CC杯对于吻吻鱼团队来讲是设计师精雕细琢的作品，更是他们对于生活的追求，这也是CC杯能够与小米众筹一拍即合的重要因素。小米众筹，2015年7月正式上线，是小米公司旗下的众筹模式平台，是以智能硬件为主，涵盖硬件及家庭服务产品的精品众筹平台，为项目发起者提供筹资、投资、孵化、运营一站式综合众筹服务，为用户甄选最具科技范儿和性价比的极客产品。

喝水容易，把喝水喝成一种生活，一种态度就没那么简单了。一杯清茶，一刻慢生活；一颗焖蛋，一顿营养早餐；一杯沁心水果水，一种健康态度，一杯有温度的水，方便又暖心。“房子是租来的，生活却是自己的。”其实生活从未走远，就从C+吻吻鱼CC杯开始吧。10月25日10:00，在米家APP里的米家商城开启众筹，不见不散。