TUV莱茵获首届珠三角创意创新大奖

广州2016年10月25日电 /美通社/ -- “首届珠三角创意创新盛典（DCIC 2016）”在广州岭南花园酒店成功举办。各国驻穗代表、各国商会代表、知名学者和商界领袖齐聚一堂，以国际化的视角对企业创意创新进行经验交流，对珠三角地区经济发展所面临的机遇与挑战等进行了激烈的讨论和分享，共同见证了首届“珠三角创意创新大奖”的诞生。德国莱茵TUV广东公司（以下简称“TUV莱茵”）凭借其突出的技术革新能力以及项目成果，荣获“信息技术”类冠军。



首届珠三角创意创新盛典成功举办



TUV莱茵荣获首届珠三角创意创新盛典信息技术类冠军

近年来，全国掀起了一股鼓励创意创新的浪潮。其中，珠三角始终走在前列，坚持“以创新促发展”，强调全面提升珠三角地区自主创新能力。“创意与创新是珠三角地区发展的所有因素中最关键的两方面。”法国驻广州总领事Bertrand Furno 表示，“珠三角地区拥有强大的创意发展基地和基础设施，并且该地区的企业未来将继续蓬勃发展，愈战愈勇。”

为了向创意和创新能力突出的珠三角企业致敬，鼓励和提升更多企业的创意创新能力，“2016珠三角创意创新大奖”历时八个多月，经过专业筛选、公众投票及激烈的评审团考核，最终结果在晚宴中正式揭晓：CRG Architects设计公司、机甲天下科技、Cypheme标识、GRESTU广州缇轩化妆品、TUV莱茵、ToUmaps 广州启舟信息科技、珠海米立3D设计中心、Adapt科技等八家企业凭借其创意创新技术或亮点项目和产品分别摘得建筑与城市发展、艺术与文化产业、商业与社会服务、时尚与零售、信息技术、旅游与娱乐、制造业与工业设计、可持续发展与环保八大类别的奖项。



TUV莱茵大中华区证书及市场准入服务部副总经理George Lau发表获奖致辞

TUV莱茵大中华区证书及市场准入服务部副总经理George Lau在获奖致辞中提到：“凭借着在检测认证领域积累的丰富经验，TUV莱茵因应市场和终端用户的需求，在各个行业领域积极开拓创新。无论是在技术标准方面，还是在服务组合研发方面，TUV莱茵持续不断地超越自我，以与时俱进的信息资源和创新的检测技术，引领行业的升级变革，助力中国企业在新一轮的全球浪潮中“走出去”，将优质的中国产品推向全球。”

“今晚仅仅只是一个开始，接下来是考虑如何融合创新理念，从而延续长期的成功，最终向世界展示创意蓬勃的珠三角地区形象。”此次活动主办方“三角铃”创始人Jean-Jacques Verdun表示，希望通过与各国商会、领馆及当地政府部门的合作，为珠三角企业提供一个交流的平台，更大范围传播创意和创新的理念。