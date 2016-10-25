“安利纽崔莱健康慈善慢跑”周末开跑

“第15次，为健康起跑”

上海2016年10月25日电 /美通社/ -- 10月22日一早，五千名上海市民齐聚中华艺术宫，参加一年一度的“安利纽崔莱健康慈善慢跑”。这个已有15年历史的、广受欢迎的健身慈善活动再次掀起全民健身热潮。

领跑今年健康跑的是前奥运、世乒赛冠军王励勤和前特奥全球信使、安利公司员工徐闯。起跑前，他们从主办方手中接过了领跑旗帜，高喊口号为现场的跑者们加油鼓劲。简短的起跑仪式后，上海市慈善基金会常务副理事长、上海特殊关爱基金会常务副理事长、上海市特奥委员会主席施德容、上海市慈善基金会副理事长施南昌、上海市体育局副局长赵光圣、共青团上海市委副书记刘刚、上海市精神文明建设委员会办公室志愿服务工作处处长、上海市志愿者协会秘书长陈麟辉与安利（中国）日用品有限公司副总裁黄圣文为起跑鸣枪。健康跑大军从中华艺术宫出发，途经国展路、耀龙路、泳耀路，最后抵达终点站东方体育中心，全程约5公里。

起跑仪式后，上海特殊关爱基金会、上海市特奥委员会和安利公司共同组织的“特奥阳光融合跑”活动在中华艺术宫门前举行该项目也是国际特奥组织在特奥项目上拓展和推广的专项活动，旨在促进人们关注智障人士和帮助他们融入社会。鉴于500名特奥运动员和志愿者共同进行融合跑的规模，上海“大世界基尼斯之最”向此活动颁发了“规模最大的特奥融合跑活动”纪录证书。

在终点站东方体育中心，以“快乐公益、携手慈善”为主题的嘉年华也再度开启。今年，22家爱心企业及多家青年公益社团的加入，使得现场的义卖规模、义卖产品种类都远超历年。为了让更多的市民共献爱心，今年嘉年华现场还有秀跑、快闪等很多有趣的活动。今年是纽崔莱健康跑举办的第15年，安利除为每位跑者捐出15元，还另外捐出10万元，会同嘉年华的义卖所得款项，一并捐给上海市慈善基金会，定向用于上海特殊关爱基金会帮助贫困、智障儿童的各项活动。

2002年，由上海市体育局主办，安利纽崔莱冠名赞助的首届“安利纽崔莱健康跑”活动在上海举行，当年即有2.2万人参加。作为在中国首创的非竞技性群众长跑活动，健康跑鼓励全家人一起参与，或跑或走完成全程。自开跑以来，“安利纽崔莱健康跑”已跑过北京、广州等106个城市，直接动员413万余人“为健康跑起来”，先后荣获“第二届上海慈善奖”、“上海市十大青年最具潜力公益项目”等奖项。2009年，安利纽崔莱健康跑与上海市慈善慢跑合二为一，定名为“安利纽崔莱健康慈善慢跑”，并在跑步终点举办慈善嘉年华，让“健康+慈善”的理念愈加深入人心，并吸引了更多市民的关注和参与。值得一提的是，在2011年，安利纽崔莱健康跑成功创下“大世界基尼斯之最”，获颁“规模最大的全民健身跑步活动”称号。今年，“大世界基尼斯之最”更了新数据并再次认证了此项纪录。

2016年上海市第二届市民运动会之上海市安利纽崔莱健康慈善慢跑活动由上海市精神文明建设委员会办公室、上海市慈善基金会、上海市体育局、共青团上海市委员会主办，上海市社会体育管理中心、上海市志愿者协会、上海青年志愿者协会、上海青年家园民间组织服务中心、上海特殊关爱基金会、浦东新区体育管理指导中心承办，安利（中国）日用品有限公司冠名赞助。

本次活动还得到了荣耀赞助商信诺人寿保险有限公司、上海益力多乳品有限公司、康师傅控股杭州顶津食品有限公司、纽卫贸易（上海）有限公司，赛事支持单位尚体健康科技（上海）股份有限公司、青岛杰恩福贸易有限公司、上海合恩医疗科技有限公司、上海国优健康咨询有限公司和推广单位上海上体文化传媒有限公司的大力支持。此外，多家爱心单位参与了慈善嘉年华的义卖，他们是：上海青年家园民间组织服务中心、上海市慈善物资管理中心、上海特殊关爱基金会、安利（中国）日用品有限公司、招商信诺人寿保险有限公司、康师傅控股杭州顶津食品有限公司、纽卫贸易（上海）有限公司、上海益力多乳品有限公司、尚体健康科技（上海）股份有限公司、青岛杰恩福贸易有限公司、上海合恩医疗科技有限公司、上海上体文化传媒有限公司、上海古诺咖啡有限公司、衡荣生态农场、江苏泰金所互联网金融信息服务有限公司、上海香禾餐饮投资管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、上海申慧城体育发展有限公司、瑞尔齿科、规墨商务咨询有限公司、卡尔美（中国）有限公司、上海本来生活信息科技有限公司。