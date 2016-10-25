窥“数字化转型”之美 inspur world 2016企业分论坛来袭

上海2016年10月25日电 /美通社/ -- 近年来，物联网、大数据、云计算等新一代信息技术正以最深刻的方式改变着我们的生产、生活方式，数据正在打破一切行业壁垒，加速人类对种种局限的突破，推动着各行各业的融合创新，使未来充满无限可能。在乱象丛生的数字化时代里，未来企业数字化转型将向何处发展？数字化转型将如何“进化”企业管理，成就智慧企业？

10月27日，在上海即将召开的 Inspur World 2016（浪潮技术与应用峰会）上，“数字化转型，成就智慧企业”企业分论坛将揭晓这些答案，这是浪潮重点面向企业市场举办的一场交流盛会，将携手近600位来自大型集团企业的 CEO、CIO/CFO 和信息化部负责人共同解读行业领先者的数字化转型之道，帮助企业激活核心资产，成就智慧企业。

探索数字化转型的最佳窗口

2014年，浪潮提出了“大数据重构企业智慧”，认为大数据作为实现新 IT 与企业管理创新融合的关键技术，是重构企业智慧的灵魂。2015年，浪潮面向大数据时代的“互联网+”与“中国制造2025”，提出“互联、精细、智能”的智慧企业转型路径。2016年，浪潮顺应深化“互联网+”的趋势，不断继承创新，转型升级，提出了“数字化转型，成就智慧企业”。浪潮集团执行总裁王兴山认为，数字经济时代已经来临，数据成为企业核心资产，企业数字化转型成为必然趋势。

在王兴山看来，在新一代信息技术以及“互联网+”、大数据等国家战略推动下，企业信息化建设进入3.0时代。数字化转型将重新定义企业管理，对传统企业而言，数字化转型涉及从根本上对战略、运营和技术进行彻底改造。而企业数字化转型的关键在于组织变革与管控模式转型、制造模式与业务模式创新、以及基于大数据的智能分析、智能决策，最终实现颠覆式创新、全渠道多接触点的客户体验和运营数字化、智能化的目标。

思想碰撞的“罗马广场”

此次智慧企业分论坛，将邀请到国务院发展研究中心企业研究所所长、研究员马骏，毕马威企业咨询（中国）有限公司合伙人黄灏等国内知名管理专家，中国节能环保集团公司办公厅副主任梁磊，中国铁塔集团财务共享服务中心主任袁宏词等大型企业高管做专题报告，共同解析“互联网+”时代管理创新之道，分享企业信息化建设经验与体会，打造一场畅想智慧企业发展脉络和前瞻性思想的饕餮盛宴，为各行业客户呈现的一个利用新思维、新工具成就智慧企业的交流盛会。

五大新品 + 创新中心提供智慧企业源动力

本次论坛上，浪潮还将发布 GS6.1五大浪潮云产品，专题介绍集团管控、企业大数据、财务共享、电子采购等转型方案，以更好的方式为企业向数字化转型提供动力。此外，由政府、高校、咨询机构、软件厂商，以及重点行业的集团企业代表，联合成立“智能数字化企业联合创新中心”，共同推动企业数字化转型。还有智能机器人一起走进体验区现场，不仅能够唱歌跳舞增加趣味体验，更能让参与者通过 “人机对话”近距离感受智能制造的无穷乐趣。

此次“数字化转型，成就智慧企业”企业分论坛，将会从专家观点、企业经验，以及五大新品、创新中心等全方位展示数字化转型对企业管理的“进化”之路。

活动信息

主题：“数字化转型，成就智慧企业”企业分论坛议程

会议时间：2016年10月27日（星期四）9:00-12:00

会议地点：上海浦东嘉里大酒店上海厅2