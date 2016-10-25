ADI-PEG 20可推进抗肿瘤免疫监视

圣迭戈2016年10月25日电 /美通社/ -- Polaris Group 今天宣布，据公司在波士顿举办的2016年美国癌症研究学会 (American Association for Cancer Research) 肿瘤免疫及免疫疗法大会上公布的研究显示，聚乙二醇修饰的精氨酸脱亚胺酶 ADI-PEG 20可推进抗肿瘤免疫监视。这些发现表明，ADI-PEG 20有可能提高免疫检查点抑制剂等抗肿瘤免疫疗法的疗效。

为了研究 ADI-PEG 20对免疫细胞的潜在影响，健康的人体外周血单核细胞由 ADI-PEG 20在休眠和激活状态下进行治疗，并利用流式细胞术测定免疫细胞表型。研究人员发现，在激活状态下，ADI-PEG 20治疗显著推进了 T细胞活化（由 CD69表达测定），同时降低 T细胞耗尽的速度（CTLA-4和 PD-1依然处于低水平，与休眠状态类似）。此外，ADI-PEG 20还减少了调节 T细胞的聚积，调节 T细胞是免疫抑制细胞，通常会抑制效应 T细胞的诱导和扩散。因此推测 ADI-PEG 20能够改善非免疫原性肿瘤的免疫原性。

低免疫原性小鼠黑色素瘤 B16-F10模型被用于验证该推测。肿瘤切片分析显示，在接受 ADI-PEG 20治疗的六只小鼠中，五只小鼠的肿瘤内含有大量 T细胞。只有一只小鼠几乎没有肿瘤 T细胞浸润，与没有治疗的小鼠类似，这证明 ADI-PEG 20能够改善肿瘤免疫原性。ADI-PEG 20还抑制了体内外 B16-F10肿瘤的生长。

Polaris Pharmaceuticals, Inc. 医疗事务部执行副总裁、医学博士 John Bomalaski 表示：“我们很高兴发现 ADI-PEG 20能够调节细胞免疫反应，从而拓展其抗肿瘤活性作用机理。我们正在开展进一步研究，评估哪些 ADI-PEG 20 与 PD1/PD-L1阻滞剂联合疗法能够进一步提升这些药物的抗肿瘤疗效。”

ADI-PEG 20简介

ADI-PEG 20是Polaris Group开发的抗癌生物药品，用于对抗由于严重代谢缺陷症而无法像正常细胞一样靠体内合成精氨酸的癌细胞。精氨酸是对蛋白质合成和细胞存活至关重要的20种氨基酸之一，因此这些癌细胞只能依赖体外供应的精氨酸而存活和生长。ADI-PEG 20旨在耗尽体外供应的精氨酸，在不伤害患者正常细胞的同时杀死精氨酸依赖型癌细胞。据报道，多种癌症对精氨酸有高度依赖性。