您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

ADI-PEG 20可推进抗肿瘤免疫监视

2016年10月25日 16:21 编辑： 经理人网编辑
0

圣迭戈2016年10月25日电 /美通社/ -- Polaris Group 今天宣布，据公司在波士顿举办的2016年美国癌症研究学会 (American Association for Cancer Research) 肿瘤免疫及免疫疗法大会上公布的研究显示，聚乙二醇修饰的精氨酸脱亚胺酶 ADI-PEG 20可推进抗肿瘤免疫监视。这些发现表明，ADI-PEG 20有可能提高免疫检查点抑制剂等抗肿瘤免疫疗法的疗效。

为了研究 ADI-PEG 20对免疫细胞的潜在影响，健康的人体外周血单核细胞由 ADI-PEG 20在休眠和激活状态下进行治疗，并利用流式细胞术测定免疫细胞表型。研究人员发现，在激活状态下，ADI-PEG 20治疗显著推进了 T细胞活化（由 CD69表达测定），同时降低 T细胞耗尽的速度（CTLA-4和 PD-1依然处于低水平，与休眠状态类似）。此外，ADI-PEG 20还减少了调节 T细胞的聚积，调节 T细胞是免疫抑制细胞，通常会抑制效应 T细胞的诱导和扩散。因此推测 ADI-PEG 20能够改善非免疫原性肿瘤的免疫原性。

低免疫原性小鼠黑色素瘤 B16-F10模型被用于验证该推测。肿瘤切片分析显示，在接受 ADI-PEG 20治疗的六只小鼠中，五只小鼠的肿瘤内含有大量 T细胞。只有一只小鼠几乎没有肿瘤 T细胞浸润，与没有治疗的小鼠类似，这证明 ADI-PEG 20能够改善肿瘤免疫原性。ADI-PEG 20还抑制了体内外 B16-F10肿瘤的生长。

Polaris Pharmaceuticals, Inc. 医疗事务部执行副总裁、医学博士 John Bomalaski 表示：“我们很高兴发现 ADI-PEG 20能够调节细胞免疫反应，从而拓展其抗肿瘤活性作用机理。我们正在开展进一步研究，评估哪些 ADI-PEG 20 与 PD1/PD-L1阻滞剂联合疗法能够进一步提升这些药物的抗肿瘤疗效。”

ADI-PEG 20简介

ADI-PEG 20是Polaris Group开发的抗癌生物药品，用于对抗由于严重代谢缺陷症而无法像正常细胞一样靠体内合成精氨酸的癌细胞。精氨酸是对蛋白质合成和细胞存活至关重要的20种氨基酸之一，因此这些癌细胞只能依赖体外供应的精氨酸而存活和生长。ADI-PEG 20旨在耗尽体外供应的精氨酸，在不伤害患者正常细胞的同时杀死精氨酸依赖型癌细胞。据报道，多种癌症对精氨酸有高度依赖性。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/29475.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号