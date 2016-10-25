TUV莱茵见证沪光电器十年品质提升

以质取胜，成就沪光电器领军中国汽车线束领域

深圳2016年10月25日电 /美通社/ -- 从上海驱车不过1小时多一点，即可抵达江南水乡昆山。昆山河道密布，就在昆山沪光电器汽车有限公司门前，也静静流淌着一条溪流，河道两边柳枝低垂，为孜孜不倦打磨着产品质量的昆山沪光公司带来一份诗情画意。

始创于1988年的沪光电器是目前中国民营资本最大的汽车线束生产企业，为上汽大众、一汽大众、奔驰、奇瑞、江淮、上汽等26家单位的整车线束发动机线束进行配套。汽车线束是汽车电路的网络主体，就好像遍布汽车的血管，没有线束也就不存在汽车电路，更谈不上操控汽车了。

（浏览多媒体新闻稿：http://www.prnasia.com/mnr/tuv_20161020.shtml）

自动化生产傲视行业群雄

走进沪光电器的制造区域，你会惊叹于其自动化水平之高。成排的线缆仓储柜内空无一人，只见一捆捆色彩缤纷重达上百斤的线缆悄无声息、自动自发地被接到柜前，沿轨道行驶的运输机器人正好等候就位，迎接出柜的线缆，然后闪烁着黄色警示灯以固定的速度不紧不慢地驶向下一个生产环节。沪光汽车电器有限公司董事长成三荣自豪地介绍道：“我们的自动化生产在国内外都产生了巨大的影响，因为我们是这个行业里第一家开展自动化生产的企业。目前，已经实现了前工程全过程的物流自动化。原来从仓库至车间的人工送料已变为机器人送料。公司还将投入使用机器人超声波焊接和绞线，届时，集防错、追溯、降本和科技现代化于一体的自动化系统在沪光得到了充分应用。”

质量，容不得半点妥协

投资自动化系统，成董的初衷在于生产流程和产品品质的把控。对他来说，企业的生命就来自于质量，企业生存的首要底线就是以质量为基准。所以在质量这个话题上，沪光电器始终保持零容忍的态度。德国莱茵TUV（以下简称：TUV莱茵）是独立第三方认证机构，以促进产品安全和质量为己任。基于对品质共同的追求，也促成了沪光电器与德国莱茵TUV的合作。

TUV莱茵与沪光电器已有十年的合作历程，也是沪光电器产品质量稳步提升的参与和见证者。十年前，当TUV莱茵第一次来为沪光电器进行管理体系认证的情景，成董还历历在目，“那时候，我们的基础还是很薄弱。当时TUV莱茵的审核老师提供了很好的援助。在审核过程当中，也给我们提了很多有效的建议。在我们的成长过程当中，一直受到TUV莱茵的积极指导和帮助。”

ACT实验室为沪光提供本地化便捷服务

除了建设健康有序的质量管理体系，产品的质量也是沪光的骄傲。过去由于国内实验室能力不足，沪光电器的线束产品必须要送到德国的汽车零部件实验室进行检测。不仅检测周期长，成本也相当高。当TUV莱茵在上海成立了汽车零部件实验室（简称：ACT实验室）后，则为沪光的产品认证提供了非常大的便利。沪光的产品不再需要远渡重洋，就近就可以在上海直接进行测试并拿到权威报告，同时也能和测试专家更便捷快速地沟通，帮助沪光快速将产品推向市场。

于2011年在上海成立的ACT实验室拥有先进、完备的测试设备，可为汽车电子电器零部件，包括线束、线束保护系统、接插件及包括ECU等，进行全系列的环境可靠性能测试。该实验室凭借其过硬的硬件配备、经验丰富的团队以及严谨客观的测试服务，已获得德系众多车企的青睐，成为其认可实验室。

在成董对沪光未来的畅想中，TUV莱茵依旧扮演着重要的角色。他提到：“我们正在致力于新能源和新材料上，在做一些文章。譬如像现在的新能源，就混合动力和电动这个方面，我们正在加大这方面技术和设备的投入力度。当新的产品投入市场前，有没有相关的标准或者如何设计实验方案，这就需要TUV莱茵实验室给予我们在标准理解上的协助。另外，在新产品研发上，如何提高产品质量这方面，我们也需要和TUV莱茵做充分的前期探讨。”