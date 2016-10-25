TechCrunch 2016 国际创新峰会 — 北京站强势回归

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- TechCrunch 2016 国际创新峰会<北京站>由美国极负盛名的科技媒体 TechCrunch 及其中国官方唯一合作伙伴、中英双语科技媒体动点科技 TechNode联合主办。



TechCrunch 2016 国际创新峰会 -- 北京站

从2013年第一次将TechCrunch 创新峰会带到上海至今，动点科技已经将这一盛会成功举办了5次。五次创新峰会，有超过25000人来到北京和上海的现场，300多位国内外顶级嘉宾受邀上台分享，近700个来自国内外的初创公司参展，2000多个早期创业公司现场参与了“十分之约”投资见面活动。

不仅仅是大会的规模，创新峰会一直把内容作为大会的核心，从 VR/AR, IoT, 人工智能，车联网到体育，文创和网红经济，动点科技始终站在科技前沿，推崇商业和技术创新。从国际化程度，内容的价值与创业圈的影响力，动点科技已经将 TechCrunch 创新峰会打造为了国内顶尖的创业盛会。

今年的北京站，还将延续“看见未来”这一个主题，除了为大家带来TC峰会的传统标配：黑客马拉松，高峰论坛，创业大赛，十分之约，创业公司展位，新品发布等，本次将从一个新的维度诠释科技，这就是：Design 设计。

现代科技产业越来越离不开设计，从 App 的 UI/UX 到智能硬件的工业设计；创客不仅仅只是程序员，软件工程师的代名词，服装设计，工业设计师甚至文创设计者他们都可以作为创客的代表。这些通常没有交集的创客人群聚在一起，也许会产生更让人赞叹的创新理念。

在TC峰会的常规4天之中，动点科技将和合作伙伴一起，通过各类从设计领域出发的分会场，workshop 和展览让科技和设计圈真正走在一起。Technology x Design，展示一个更有生命力的未来！

11月北京，本次峰会将让北京的科技圈沸腾，一起 See the Future！

时间：2016年11月5-8日

地址：BIFT Park（北京服装学院）

报名参会：http://tc.technode.com/2016-beijing/tickets/

峰会安排

11月5-6日

Hackathon，即黑客马拉松，一直是 TechCrunch Disrupt 大会 的经典活动之一，参加团队在 24 小时内进行产品策划和开发，最后向公众展示作品，并由专家评审评选出优秀项目。

本次黑客马拉松欢迎所有对科技和技术感兴趣的朋友参加，无论你是技术控、开发者、设计达人、学生、还是充满热情的创业团队。你们可以来学习、交流和享受这次无与伦比的黑客嘉年华。希望这两天一夜倾听更多的奇思妙想，即使没有成型的产品、毫无商业价值也无关紧要。天马行空在这里是被欣赏的。

更多黑客马拉松环节详情: http://tc.technode.com/2016-beijing/hackathon/

11 月7 - 8日

依照 TechCrunch 峰会的传统，国内外顶级的企业家、投资人、创新领军人物、跨界创新先锋 将陆续登上主会场的舞台，分享他们对未来科技发展的真知灼见。

演讲题目将覆盖各个热门领域，从 互联网金融等传统领域的创新革命 再到 机器人、人工智能等“黑科技”的颠覆发展。

动点科技还特别请到了 体育、音乐、粉丝经济 等领域的创新领军人物，一起来探讨这些领域的发展方向和趋势。全视野的共同探索科技创新改变未来生活的方方面面。

主会场议程http://tc.technode.com/2016-beijing/agenda/

创业大赛

TC 创业大赛是一个可以带给创业团队发展和帮助的国际化平台。就像现在国内优秀的自媒体营销平台 -- 口碑街，在 2015 年创业大赛有所斩获后，凭借优秀的市场嗅觉和独特的服务理念，在接下来的时间很快的拿到了泽厚资本和戈壁创投数百万的 Pre-A 轮融资。从天使轮的 180 万到 Pre-A 的数百万，这是对创业者和创业团队最好的强心剂。

当然，经历过 TC 创业大赛的成功创业团队还有很多，Alesca Life、ProtoPie、车萝卜等等。比如招聘管理平台---找萝卜，在经历 TC 创业大赛后，迅速完成 2000 万人民币的 A 轮融资。每一支优秀的创业团队都一定要有自己的真材实料才会发展壮大，而动点科技希望的则是提供最广阔的平台，让创业者们各展所长。

动点科技在为每一位创业者都带来最大帮助的前提下，保证了创业大赛的竞争性，那么最终谁可以摘得桂冠并拿走最高奖金，一起拭目以待。

更多创业大赛详情：http://tc.technode.com/2016-beijing/competition/

十分之约

TechCrunch国际创新峰会中国站的传统环节“十分之约”，是让创业者在寻找 VC 上不再需要浪费那么多宝贵时间，创业者可以在短时间内约见大量 VC，快速获得融资机会。一排长椅，近百个创投机构的投资人等你来约。

本次 “十分之约” 的参与 VC 将突破 70 家，参与活动的 创业者超过 800 人。

更多十分之约详情：http://tc.technode.com/2016-beijing/vc-meetup/

创业公司展区

“创业公司展区” 的参展公司 170 家 顶尖的创业公司一起加入。这让本次的创业公司展区不再仅仅只是产品的展示，同时也是为创业者搭建的更为宽广的舞台。动点科技将帮助这些创业公司更有效的对接参会的 国内外媒体和创投资源。

更多创业公司展区详情：http://tc.technode.com/2016-beijing/startup-alley/