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David Hui加入海德思哲，担任金融服务部门合伙人

2016年10月25日 16:34 编辑： 经理人网编辑
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香港2016年10月25日电 /美通社/ -- 海德思哲国际咨询公司 (Heidrick & Struggles International, Inc.) (NASDAQ: HSII) 今天宣布 David Hui 已加入该公司，成为香港金融服务部门合伙人。作为首屈一指的专业服务公司，海德思哲致力于满足全球领先企业的领导力需求。

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海德思哲亚太区金融服务部门管理合伙人弗雷泽-威尔逊(Frazer Wilson) 表示：“David Hui 在全球和亚太地区拥有20多年的高管搜寻经验。他一直是从事银行、资产管理和私募股权行业的地方和区域领导者以及香港上市和私有公司信赖的顾问。海德思哲在香港、亚太地区和其他地方的客户定将从他丰富的经验和专长中获益。”

在加入海德思哲之前，David Hui 是一家小型猎头公司的创始人兼董事总经理，负责管理大型区域客户和高管工作指派。此前他曾在一家国际猎头公司担任亚太区金融服务部门负责人，领导着一支由40多名顾问组成的团队。在这之前，他还在伦敦一家高管猎头公司担任亚洲地区负责人长达六年。在早期的职业生涯中，他曾在安理国际律师事务所 (Allen & Overy) 和贝克-麦坚时国际律师事务所 (Baker & McKenzie) 担任过银行和金融业务律师。

David Hui 表示：“我很高兴能加入海德思哲的团队，这支团队在业界创造了一个经过时间考验且深受人们尊敬的品牌。我期待着能为我们的客户找到新一代变革型领导者。对高管而言，能否融入公司决定着他们是否会成功。因此，真正了解我们客户的文化是成功的关键。

David Hui 拥有利兹大学法律和汉语研究专业法学学士（双主修专业）学位以及伦敦大学法学硕士学位。他还拥有香港凯洛格-科大行政人员工商管理硕士课程 MBA 学位。

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