诺记轮胎和Vianor创造世界速度纪录

芬兰诺基亚市2016年10月25日电 /美通社/ --

全新最快两轮汽车世界纪录是186.269千米/小时（115.742英里/小时）

将芬兰诺记轮胎(Nokian Tyres)的产品开发、Vianor的专业后勤维修人员和著名的特技车手Vesa Kivimäki的特长相结合，创造了全新的世界纪录。创造纪录的汽车所使用的轮胎用芬兰诺记轮胎的芳纶胎侧技术进行了加强。全新最快两轮汽车世界纪录于2016年8月31日在塞伊奈约基机场(Seinäjoki Airport)达成。

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在极速行驶时，轮胎发挥的作用极其重要。当两个轮胎 -- 实际上是两个手掌大小的轮胎区域 -- 成为汽车唯一与路面接触的部分的时候，这一点尤为真实。为了打破纪录，汽车需尽可能使用耐用的轮胎。而芬兰诺记轮胎的芳纶胎侧技术打造了极其耐磨和防扎的胎侧。

- 芬兰诺记轮胎的技术客服经理Matti Morri表示：“当汽车依靠两个车轮行驶时，胎侧会一直接触路面，因此我们必须为此设计一种特殊的轮胎。将芳纶纤维加入胎侧橡胶配方中可以强化胎侧，给予胎侧高得多的耐撕裂强度。这种独一无二的胎侧材料复合技术结合特殊结构，创造出了适合打破速度纪录的独特轮胎。”

芳纶胎侧技术背后的“秘密”在于航空和国防行业目前也在使用的超强芳纶纤维。例如，这项技术已经在最新SUV轮胎上得以使用。

- Morri说：“尝试打破这一世界纪录所需的‘激情’和‘疯狂’创造也是在描述芬兰诺记轮胎的产品开发。我们需要尝试新事物，并测试我们的极限所在。我们正是专门为此开发更安全、更耐用的未来轮胎。”

Vianor的专业后勤维修人员通过保养创纪录汽车及其轮胎，也参加了这一世界纪录的创造。这个团队能够迅速换胎，并能实时向车手报告汽车和轮胎的状况。

- 新的世界纪录保持者Vesa Kivimäki表示：“我在更早的时候尝试打破最快两轮汽车纪录，不过没有成功。在某一时刻，我意识到实现创纪录速度的关键在于拥有超级耐用的轮胎。与芬兰诺记轮胎及Vianor合作使得打破纪录成为可能。”

全球最快两轮汽车纪录根据由《吉尼斯世界纪录大全》(Guinness World Records)所界定的规则确定。创纪录的汽车必须要能大规模生产，不可以是专为尝试打破纪录而创造的原型车。这辆车必须要在一小时内从两个方向穿过相隔100米的测速门。世界纪录便是这两个方向的测速的平均值。

此次创纪录行驶是在长2千米、宽50米的跑道上进行。平均测速距离为100米。

先前的纪录在1997年创造，当时瑞典车手Göran Eliason驾驶两轮汽车的速度达到了181.25千米/小时（112.62英里/小时）。

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芬兰诺记轮胎是全球最北端的轮胎制造商。该公司致力于支持和促成在极端条件下的安全驾驶。芬兰诺记轮胎面向乘用车、卡车和重型机械的创新型轮胎主要是在驾车条件非常苛刻的地区使用，包括多雪、森林以及季节变化在内的这些条件给轮胎性能带来了严峻考验。

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