微梦传媒助力碧生源直播营销 斩获2016中国广告长城奖

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年10月22-24日，第23届中国国际广告节在海口举行，期间举办了“中国广告长城奖”颁奖典礼。由微梦传媒选送的碧生源“燃脂女神直播战”凭借出色的创意、精良的节目内容和突出的传播效果，获得“2016中国广告长城奖•广告主奖 - 年度营销传播案例奖”。



2016中国广告长城奖广告主奖颁奖典礼

始办于1982年的中国广告长城奖，是中国专业性最强、最具权威的国际级营销专业奖项。它由中国广告协会举办，被业界誉为“广告界的奥斯卡”，发展至今，包括四个奖项：长城奖、媒介营销奖、互动创意奖、广告主奖。作为国内外所有知名品牌的无形战场，长城奖多年来深受业界的一致认可，成为行业内至高的荣誉。

“燃脂女神直播战”是由国内第一瘦身品牌碧生源，联合阿里健康斥千万巨资打造的减肥直播真人秀节目，目的在于给大家带去正确的减肥生活理念，营造健康生活的氛围。“燃脂女神直播战”是碧生源首次尝试网络综艺的宣传模式，同样也是其开启互联网营销的试水一战。



碧生源获中国广告长城奖广告主奖

碧生源直播营销传播策略：内容+渠道

为了达到这些目的，微梦传媒协助碧生源制定了“3个活动阶段、4种投放渠道、深度定制内容”的策略。

通过精准的媒介推广，触达目标人群 -- 找到有减肥需求年轻用户。

通过深度内容定制 -- 打造碧生源健康体重管理专家的概念、碧生源旗下减肥系列产品是减肥好伴侣的形象，从而提升品牌。

通过自制网综打造原生IP -- 提升品牌形象的同时，衍生出网红形象直接促进销售。

此外，通过对前期策划的了解，以及对于碧生源品牌和产品的信任，阿里健康投入多项天猫和淘宝以及阿里健康的资源，全程参与并支持燃脂女神项目。

期间微梦传媒的团队还与碧生源一起策划了押宝活动，每个用户在当期押宝活动中,押自己认为的本周减重最多的女生，在活动期间每周周日公布结果，押中的人得到一定的奖励。最终通过线上评选+线下直播票选选出碧生源2016燃脂女神。直播中还穿插了产品秒杀环节，100盒产品的秒杀只用了60秒。

邀请知名网红KOL深度合作

第五期的燃脂女神直播战中，微梦传媒特别邀请到知名KOL－关爱八卦成长协会会长（简称关八）马睿参与直播。作为国民老公，关八一上线引众多“小老婆们”出动，在两小时的直播时间里，斗鱼平台共有20W+的人在线观看，天猫平台更收获2W+的点赞量。关八的参与，成功吸引了其账号自带的粉丝流量，为品牌吸引了足够的眼球。

对品牌而言，“燃脂女神直播战”创新地运用了直播营销这一工具，成功制造话题。通过活动，品牌既增加了品牌曝光度，又带来了销量，还积聚了大量人气，进一步改善消费者对于碧生源减肥茶的印象，增强了碧生源品牌“健康管理体重”的理念。对消费者而言，燃脂女神直播战带动了他们与品牌进行互动、自由表达和参与的机会，接收到了健康减肥、正确减肥的概念。

微梦传媒CEO赵充表示：“我们向碧生源表示热烈祝贺！2016年是视频直播爆发的一年，微梦传媒正在携手越来越多的品牌积极尝试直播营销。这次我们选送的“燃脂女神直播战”案例获得长城奖广告主奖，体现出权威机构对碧生源此次创新营销的充分肯定，以及对微梦传媒五年来在营销领域精耕细作的认可。未来我们将协助各广告主和机构，利用社交媒体、自媒体和直播等形式，扩大品牌影响力，为品牌创造更多价值。”