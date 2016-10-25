华图公遴选事业部 在职公务员上升通道的引路人

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 由国家公务员考试网上信息可知，中央机关面向基层选拔公务员将主要通过公开遴选的方式进行，国家公务员录用考试不再面向在职公务员、参照公务员法管理机关（单位）工作人员。也就是说，今年10月份左右报名的2017年公务员国考，将仅限体制外人员报考。因此，中央及各省地方公务员选拔考试不断细分和规范化细分，在职公务员培训的需求也急剧增长，仅近两年，中央部委通过遴选考试集中招录的人数就有1000人左右。

结构化细分 覆盖式服务

2016年3月，华图公遴选事业部正式成立，成为华图公职培训主要业务之一，赵军洋任事业部负责人。华图公遴选事业部的成立也意味着华图公职培训产业链的进一步完善。



华图教育公遴选事业部总经理赵军洋

对在职公职人员的培训，华图已经做了很多年。随着中央及各省市遴选、公选考试规范化、集中化，华图公务员遴选、公选业务在2016年也成为独立的一块主营业务。

华图公遴选考试服务覆盖了在职公职人员和国企事业单位职工。因此，市场占有率相当大。考虑到公职人员遴选、公选考试与公务员考试录用选拔对象群体的区别，以及选拔考试内容侧重点的不同，华图公遴选事业部为这类有着丰富的实际基层工作经验考试人群进行有针对性的培训。

除了遴选、公选等考试类培训，华图公遴选事业部还与各级政府合作，对在职公职人员进行提升业务素质能力的培训。课程设置灵活，根据公职人员日常工作内容和需求，课程涵盖了沟通、演讲能力训练，公文写作能力提升和政府事务处理等方面的业务。

海归实干派 开拓新领域

赵军洋，出生于1985年，本科毕业于中国人民大学工商管理专业，后在美国攻读项目管理硕士。回国后直接进入教育行业，是个敢作敢为的行动派。

赵军洋是“飞越”华图教师训练营“存活”下来的，他的职业起点是做一名基层教师。凭借管理类的专业背景，他去了黑龙江分校成为运营副校长。由于业务能力突出，很快被调到了河南开展新的业务。

在河南，“红领培优”项目的成功孵化并在全国范围内的推广是赵军洋至今仍引以为傲的一件事。项目试点运营1个月，营业收入超过300万。他说，“当时，我抱着不成功就绝不回北京的信念。”“敢作敢为”、“能力为先”一直是他十分推崇的竞争精神。

回京后，负责华图公职产品的工作，随着对教学、产品和管理的深入了解，赵军洋拓展了公职培训业务，延伸到在职公职人员的培训领域。

产品制胜 全程服务

现阶段，华图公遴选事业部业务主要分为考试类培训（即公选和遴选）和非考试类培训（公职人员业务素质能力提升）。根据在职公职人员工作内容和时间的，制定最适合的课程和教授方式。结合学员自身需求，改变单向传输的旧模式，提高课堂的互动性。课后，还跟踪、辅导、批改学员作业，让培训互动化、完整化。

赵军洋认为教师对课程演绎过程的推演对提高学员职业素质能力至关重要。华图的公遴选课程着重培养学员的逻辑思维的推理及演绎能力，贯穿学员课上学习和课后辅导全程。他说，“华图的优势一直就是产品，先进的课程和优质的服务一直支撑着华图在业界良好的口碑。”

2016年，华图公遴选事业部改革与创新试点在北京分校获得成功，全国范围内进行成功经验的推广和完善将是未来两年的工作重点。截至2016年10月，华图公遴选事业部已经累计培训超过2万名公职人员。