艾德摩科研楼启用 以更多样的PDX模型投入癌症个体化治疗

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 近日，北京艾德摩生物技术有限公司（以下称“艾德摩”）入驻北京博大兴工业园。当天，北京亦庄博润置业有限公司总经理黄强、副总经理宗贵梨、资产运营部经理纪华，北京五加和分子医学研究所有限公司吴小兵教授以及北京奥诚兴业科技发展有限公司总经理李欣等嘉宾共同参加了剪彩仪式。黄强表示：“艾德摩在科技创新之路上又迈出了坚实的一步，其主导的癌症个体化治疗项目是整个园区产业链里不可缺少的一部分，坚信艾德摩会在园区内生根发芽并成为全国肿瘤转化医学和精准医疗领域里的一抹亮色。”

艾德摩全新的科研大楼使用面积5500平方米，随着科研大楼正式投入使用，艾德摩的软硬件全面升级，研发实力更进一步。



艾德摩近日入驻北京博大兴工业园

癌症治疗转向个体化方案

我国癌症发病率多年来成上升趋势，已成为导致我国居民死亡的第一主因。据国家癌症中心、全国肿瘤登记中心专家共同发布的《2015年中国癌症统计》显示，估计2015年中国新增癌症病例数为429.2万，因癌症死亡病例数为281.4万，相当于平均每天有7500人死于癌症。

目前常见的癌症治疗方式包括手术切除、全身化疗、靶向药物治疗等，虽然在一定程度上可以治愈部分癌症患者，但大部分情况下，伴随着癌症治疗的极大痛苦，多数患者的病情却得不到有效治愈。这一现状的根本原因在于肿瘤的异质性，每个病人的肿瘤都是唯一的，但是用药却千篇一律，导致治疗情况未得到根本性地改变。为了解决肿瘤异质性与多态性的问题，对“私人订制”的个体化治疗方案的需求开始出现。

个体化癌症治疗旨在为患者制定和实施最有效、最低毒副作用的治疗方式，同时帮助癌症患者避免无效的治疗方案。

这一过程目前存在一个亟待解决的问题，就是通过什么方法来评价一种治疗方式是否对某一位病人有效。传统方法使用实验动物模型来代替患者，用以评价药物效果。但众所周知，物种间的差异往往导致研究结果失之千里，因而在动物身上获取的治疗数据很难直接应用在临床治疗上；另一方面是以往所使用的是肿瘤细胞系移植动物模型，在肿瘤异质性、微环境方面与病人的真实状况存在极大差异，与临床相关性极低。

艾德摩专注于肿瘤转化医学研究及癌症个体化治疗，公司创始团队一直从事该领域的研究，成立艾德摩的初衷就是研发最理想的人源化小鼠模型，应用于肿瘤的个体化精准治疗。

艾德摩创新研发PDX模型

人源肿瘤异种移植模型（patient derived xenograft model，PDX）是把患者来源的肿瘤组织移植到免疫缺陷小鼠体内，不仅保留了肿瘤组织的高异质性特点，同时也保存了部分肿瘤微环境的介质组分，更接近病人肿瘤组织，会具有较好的临床疗效预测性。利用这类肿瘤模型可以更深入地研究肿瘤发生机制，了解药物在病人肿瘤组织的药理药效反应，指导病人临床用药。与传统的肿瘤细胞异种移植动物模型相比，PDX模型能提供更好的临床前药物疗效测试及分析效果。

艾德摩自主研发了NOD-PrkdcscidIl2rgnull小鼠，是迄今免疫缺陷程度最高的工具小鼠，保证了更高的移植成功率。与此同时，依托成熟的肿瘤组织冷藏、处理、移植技术，艾德摩可以在全国各地收样，并能保证48小时内的肿瘤组织都可以移植到NOD-PrkdcscidIl2rgnull小鼠上，可以充分保证肿瘤的成活率。



艾德摩团队与来宾在全新的科研大楼前合影

目前，艾德摩现已经建立了多种PDX模型，涵盖胰腺癌、胃癌、肺癌、肝癌、结直肠癌、卵巢癌、乳腺癌、食管癌等，还可以根据不同需求，在各类肿瘤模型上进行抗癌药物的药效研究，帮助医师为患者制定独一无二，最为适宜的治疗方案。眼下，艾德摩已经与国内多家三甲医院开展肿瘤个体化治疗的深度合作。