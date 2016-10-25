华图部队事业部重拳出击 助力5.8万部队、武警转业干部

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 人力资源和社会保障事业发展统计公报显示，2015年全国安置军队转业干部3.7万余名。国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人吴谦上校说, “2016年干部转业复员工作已经部署展开，数量较往年有所增加。”根据《解放军报》报导，今年，从部队和武警转业到地方的干部将达到5.8万名。

华图教育为帮助军队和武警转业干部转型成功，实现再就业，研发军队转业干部培训课程，包涵了职业素质能力培训，心理辅导和转业政策、创业政策解读和咨询。

由点到面，全面开花

华图教育军队转业干部培训始于2006年，广东，随着产品的成熟和完善，华图部队考试业务已经向全国范围内拓展。2009年，华图部队事业部正式立项。十年的经验积累和集团发展，华图军队转业干部考试培训，在业内树立了良好的口碑，每年有超过1万名军转干部从华图受益。

华图部队事业部成立于2009年，是全国开展现役、退役军人职业发展服务的专业机构，主要面向现役、退役军人群体提供领导干部当众讲话思维口才、公文写作培训、心态角色转换培训、考试培训、就业培训、创业培训、技能认证培训、职业规划培训、职业提升培训等服务。

“双全”出击服务部队

军转干培训需求相比2015年大幅提升，华图教育部队考试培训推出“双全”课程，帮助军队转业干部实现职位晋升、转业、自主创业。

华图军转干培训的良好口碑，离不开课程的不断研发和升级。华图军转干培训课程的研发始终考虑两个关键问题，华图擅长做的和军队转业干部核心诉求。因此，培训课程贯穿“全流程全要素”即打造学员考前、考中和考后的考试培训体系，包括对选岗、笔试、面试、简历制作、等所有就业环节的技能培训。

教学方式的“翻转”也是与整个华图教学模式互动化相一致的。随着课程的标准化和互动课堂的升级，教学效果显著提升。

助力转业，心想事“呈”

为了把最好的资源和培训呈献给军转干部，帮助他们实现华丽转身，华图教育从以下几个方面研发课程，帮助军转干部心想事“呈”。

心 -- 帮助转业干部调整心态，与地方接轨，积极面对职场，实现自我探索和挖掘。

想 -- 转变思维方式，快速学习，提高创新能力。

事 -- 提升办公能力，实现事半功倍。

“呈”-- 提高沟通呈现能力，特别是公务礼仪、口才与沟通以及领导科学等职业素养。

不忘初心，情系部队

一直有着深深的军旅情结和爱国主义情怀的易定宏博士于2001年创办了华图教育，公司创立之初得到了部队朋友的不少帮助。董事长易定宏认为，军队转业干部为国防和军队建设事业做出了牺牲和贡献，应当受到国家和社会的尊重、优待。他希望军队转业干部能够来华图，进行转业军人就业安置培训学习，为转业做好充足的准备。

一直以来，华图教育在部队事业上投入了巨大力量，取得了突出成绩。2010年，华图教育承办了由国务院军转办，全军转业办和《转业军官》杂志举办的“军队转业干部创业论坛”，2012年和2013年连续承办了国务院军转办军转宣传通讯员会议，获得一致好评。



华图教育部队事业部总经理吴嘉杰

毕业于人民大学的部队事业部总经理吴嘉杰是华图教育的“老兵”，谈及事业部，他表示，华图每年投入上百万元，推进走进军队的爱心公益活动。包括常年为部队干部进行免费的职业培训、公益讲座和赠送图书等活动，帮助部队干部了解地方以及转业政策。几年来，华图教育已先后招聘安置了十几名自主择业军转干部，积极践行着爱国拥军、服务国防的企业社会责任。

秉承“爱国拥军”，“以教育推动社会进步”的使命和切实服务军人的教育服务理念，依托自身优质的教育资源和创业、管理实践等优势，华图教育正在积极探索政府、培训机构、部队三方紧密合作的运营模式，助力军人培训与安置工作，为我国的国防建设和社会发展做出应有的贡献。