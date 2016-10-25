2016中国双创发展论坛（杭州峰会）即将开幕

千位大咖齐聚杭州，后G20时代对话双创

杭州2016年10月25日电 /美通社/ -- 近20年来，随着互联网的高速发展，全球生产格局发生了很大改变，“互联网+”构建起了全新的创业生态链。就我国而言，在政府“大众创业，万众创新”的呼吁和政策支持下，中国的“双创”事业正在以迅猛的态势发展，并逐渐成为中国经济增长的新引擎，开放和分享已经成为时代的主旋律。

在此背景下，10月28日，以“创业改变未来”为主题的2016中国双创论坛（杭州峰会）将在杭州国际博览中心正式举行，千余位投身“互联网+双创”的大咖齐聚杭州，共同探讨未来中国县域双创发展新机会。



2016中国双创发展论坛

专家齐聚，解读双创新生态

随着中国城市经济消费能力以及需求的进一步饱和，县域经济迎来了新一轮的增长机会。本届论坛将邀请百余位在“互联网+双创”领域有影响力的政府代表、企业家以及行业领袖等千余人，探讨在互联网迅猛发展的背景下，如何以特色小镇激活本地特色产业和创业生态链，以跨境贸易刺激供给侧变化，以美丽乡村挖掘乡村文化与旅游，并通过互联网、大数据等手段全面激活县域创新创业思维，带动本地经济增长，推动本地传统企业转型升级，充分带动县域经济长效发展。

同时，本届论坛也将深入探讨如何建设政府、企业、专家三者有效的沟通桥梁，将政策、资本与知识产权有效结合，构建双创新生态。

创新平台，推动创新成果转化

本届论坛在议题和内容上聚焦G20杭州峰会提出的创新发展、一带一路、绿色经济等议题，立足国家“大众创业、万众创新”政策与当前经济发展大趋势，联动并践行G20创新、活力、联动、包容的峰会主题。以理论指导实践，通过2016中国双创发展论坛（杭州峰会）中国众创空间大数据、美丽乡村实景、跨贸小镇创新模式等详尽成熟的案例分享，以楼友会、特色小镇、美丽乡村等创新服务平台为载体，阐释当前大时代背景下，如何以创新平台推动并实现创业创新成果转化，共同推动“互联网+双创”高速构建与发展，共享双创发展的创新成果。

在形式上，本届论坛按照“一带一路，跨贸发展”、“创业天堂，梦想杭州”、“绿水青山，金山银山”三大主议题进行划分，并设置专家分享、案例解读、大数据发布以及创意沙龙，让更多的人参与到创业创新议题讨论，推动创新成果转化。

作为此次论坛的合作伙伴之一的颐高集团成立于1998年，是中国领先的互联网创新创业公司，致力于为传统产业提供“互联网+双创”平台，打造创新创业生态圈，实现传统产业转型升级。集团旗下拥有“颐高电子商务产业园”、“颐高创业园”、“颐居养生小镇”、“颐居美丽乡村”、“楼友会”、“亿茂物业”等6大创新平台，覆盖电子商务、创业孵化服务、健康医养、楼宇智能化运营、美丽乡村建设、物业管理、IT、投资等领域。让创业改变未来，以创业服务带动创业创新发展，推动社会经济转型，是颐高二次创业的使命。