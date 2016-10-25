智能硬件+AI：萝卜太辣用独家新一代云学习平台驱动教育大数据

北京2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年10月24日，世界机器人大会在北京召开，这次大会以“共创共享共赢，开启智能时代”为主题，汇聚了全球顶级的机器人专家和机器人产品，是机器人领域的世界级盛会。该次世界机器人大会特邀硅谷高科技公司 -- 萝卜太辣 (RoboTerra Co., Ltd) 参加并在专业论坛上发表讲话，萝卜太辣中国区首席运营官黄姗女士受邀出席了此次活动并发表演讲。



萝卜太辣首席运营官黄姗女士

与此同时，萝卜太辣也借此机会发布了其独家新一代机器人云学习平台 CastleRock™2.0云学习平台，受到业内人士、专业媒体、科技爱好者以及教育机构的广泛关注。教育部教育装备研究与发展中心主任曹志祥，工信部教育与考试中心主任全国工信化职业教育教学指导委员会副主任徐玉彬，教育部基础司原副司长郑增仪出席此次发布会并做了讲话，其规模可谓盛况空前。



教育部教育装备研究与发展中心主任曹志祥

早在2016年1月拉斯维加斯的全球电子消费品大会 (CES) 上，萝卜太辣就发布了 CastleRock™1.0云学习平台。这款云学习平台把软硬件和课程有机融为一体，辅助学生进行机器人课程学习。自推出后， CastleRock™1.0云学习平台在用户中受到了极大的欢迎及热烈的反馈，解决了机器人教育中长期存在的软硬件不兼容的难题。

自成立以来，萝卜太辣一直都致力于为全球青少年提供更好的机器人教育，希望能够通过机器人教育这一方式让青少年的创造力和好奇心得到更好的发展，以机器人教育的趣味性、交互性和实用性充分激发青少年学习的主动性。因此，此次推出的 CastleRock™2.0云学习平台具有跨时代的意义。



CastleRock 2.0云学习平台界面示意图

开创包容性教育模式

为了让学生们更好的进行机器人学习，CastleRock™2.0云学习平台采取了欧美先进的项目制学习方式。学生不再是被动地接受知识灌输，而是以项目为基础进行学习，在项目进展的过程中思考、动手、实践、反思，主动去寻求方法和答案。

“不同于以往的一刀切模式，萝卜太辣把一个个项目放入 CastleRock™2.0云学习平台，为学生们的自主性学习提供了取之不尽用之不竭的资源”，本次大会特邀嘉宾萝卜太辣首席运营官黄姗提到。

除此之外，为了配合青少年的心理，CastleRock™2.0云学习平台依旧延续了在 CastleRock™1.0云学习平台中受到好评的关卡挑战式学习模式，每个机器人项目的完成都通过关卡挑战进行，学习过程充满了趣味性和挑战性。

量身打造个性化学习

机器人教育的目的是为了让每一位学生的综合能力得到提升，并在未来的竞争中遥遥领先。针对这一需求，萝卜太辣推出了量身打造个性化学习的方案。通过用户个人档案和个性化学习，与大数据相结合，用技术和智能为每一位学生量身打造适合自己的个性化学习方案。

每一位使用 CastleRock™2.0云学习平台的学生都会拥有自己的学习账号，这个账号将会在软件后台记录其学习数据，根据数据生成个人学习报告。这不仅是学习过程的记录，也是学习模式的反馈和改进。“让学生进行自查，知道要在哪儿花更多时间去学习，让学生对自己的学习有一个纵向比较和记录。同时所有使用萝卜太辣 CastleRock™2.0云学习平台的用户都会有一个全球排名，这让学生可以进行横向比较”，黄姗这样说。

教育中总是提到“因材施教”这一概念，然而在现实中却很难执行。萝卜太辣通过 CastleRock™2.0云学习平台和项目制学习，真正实现了机器人领域的因材施教。学生可以根据自己情况选择不同程度的项目，在学习中更好地发挥主动性。这种方式打破了教育界长期存在的“一刀切”模式，切实地解决了学习中个体差异的难题。

同时为了满足不同的教学需求，CastleRock™2.0云学习平台推出了另一项个性化方案，项目教学模式与自由创造模式随需求任意切换。在为学生创造不同学习体验的同时也为教学机构带来更多选择和发挥空间，两种教学模式相辅相成，让 CastleRock™2.0云学习平台为大家带来更好的学习体验。

硅谷视角 带来全球化共享平台

比之于其他教育方式，机器人教育具有强大的优势，学生在亲自动脑设计、动手搭建的过程中获得了综合的科技素养，但做机器人教育是一回事，把机器人教育做好则需要更大更广的资源。正是秉承着对创造力和想象力的热情，以及对每一个学生独特性的重视，萝卜太辣在 CastleRock™2.0云学习平台上推出了全球化共享平台。

CastleRock™2.0云学习平台除了能为学生带来机器人教育的无限可能之外，更希望能为处于创造力高峰期的学生们提供一个可以自由发挥想象力和创造力的平台。正是基于这样的考虑，萝卜太辣 CastleRock™2.0云学习平台开放了专门的通道，让来自世界各地的学生、老师、科技爱好者都能够参与到机器人项目内容的编写中，让创造力和想象力得到更好的传播，让科技的力量可以鼓舞更多人。黄姗还提到，“我们希望萝卜太辣的平台可以成为一个能够循环的机器人教育生态链，我们作为内容的生产商，邀请更多的教师及相关机构，在这个平台上发挥他们的创造力。比如说今年北大附中和清华附中的老师就加入了我们的平台，希望将来有更多的老师可以加入这个平台，为机器人学习提供更多的理论和实践依据。”

开放性通道、语言环境自由切换、多言语授课、来自世界各地顶尖机构机器人专家的授课，萝卜太辣从硅谷出发，扎根于中国，为中国的机器人教育带来了机器人教育的无限可能。

机器人教育不仅预示着下一代人的创造力和想象力，更蕴含着当今世界最前沿的科技技术和对教育的最美好的期待。萝卜太辣机器人教育 CastleRock™2.0云学习平台2016年发布会，标志着机器人教育领域的全新时代，每一个孩子都值得拥有最好的教育和卓越的未来，这个梦想，似乎已经不远。