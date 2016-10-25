Landmark Capital任命Jack Hsu为资本关系总监

Landmark Capital更加注重国际和家族办公室投资商 该公司任命Jack Hsu为资本关系总监

加州纽波特海滩2016年10月25日电 /美通社/ -- 总部位于加州纽波特海滩的房地产资本顾问公司 Landmark Capital 任命 Jack Hsu 为资本关系总监，加大对国内外家族办公室投资商的关注。

Landmark Capital 总裁兼董事总经理大卫-基德尔 (David Kidder) 表示：“我们的目标是适应不断发展变化的市场并实现繁荣发展，为客户提供为其项目量身打造的新资本解决方案。国际和家族办公室投资商将成为认可度最高的传统资本来源补充之一。我们相信这是一个长期趋势，对 Jack 的任命可提高对这一领域的精通程度。”

Jack Hsu 在国际金融与投资方面拥有近20年的经验。在太平洋投资管理有限公司 (PIMCO) 时，他被调任到日本东京，帮助启动、创建和壮大公司在亚洲的最大办事处。他还拥有丰富的商业房地产经验，在 AIG 投资 (AIG Investments) 和 CBRE Global Investors（世邦魏理仕全球投资者公司）时在美国以及直接在亚洲市场工作过。

最近，Jack 担任 U.C. Irvine Long US-China Institute 执行总监，在此职位上，他负责开发项目和建立国际关系，加强和推动对不断发展的中美关系相关机会与挑战的了解。

Landmark Capital 资本关系总监 Jack Hsu 说：“我很欣赏 Landmark 的过往记录、业务模式与整体愿景。随着资本国界性越来越弱，我期待帮助 Landmark 拓展平台，并根据国内外投资商的需求帮助他们把握房地产投资机会。”

Jack Hsu 拥有加州加州大学加州欧文分校 (University of California, Irvine, CA) 的经济学学士学位以及加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 安德森管理学院 (Anderson School) 的工商管理硕士 (MBA) 学位。Hsu 还会说普通话和日语。