穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆基金会将举办第三届年度知识峰会

主题为“知识：现在和未来”

阿联酋迪拜2016年10月25日电 /美通社/ --

2016年峰会将探索未来规划的概念，同时强调迪拜在这个领域的非凡经验

穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆基金会（Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation，简称MBRF）公布了其第三届年度知识峰会的细节。本届峰会将于12月5日至7日在迪拜举行，主题为“知识：现在和未来”。

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2016知识峰会将探索未来规划的概念，同时强调迪拜在这个领域的非凡经验，以及提出的相关行动和措施。本届峰会还将讨论对各国发展至关重要的领域的未来发展，尤其值得一提的是阅读，这是知识、医疗、技术和教育等产业的核心。

在本届峰会上，基金会将携手联合国开发计划署发布“阅读指数”，这是一个能有效跟踪知识相关举措和衡量其对阿拉伯地区影响力的工具。

此外，本届峰会还将探讨阿拉伯世界相较于全球各地的阅读现状，并且在一场专题会议中对“阿拉伯阅读指数”的结果进行简要分析。与此同时，另一场会议将研究现有举措在改善阿拉伯地区阅读现状，以及在年轻人和社会各界人士中传播阅读文化方面的潜力。

会议将探讨“未来媒体”的概念及其在塑造个性方面发挥的作用，以及社交媒体对传统同行的影响。一场主题为“媒体及其在未来建设中发挥的作用”的会议将研究媒体在塑造公众舆论和改变社会习俗方面的潜力。

和往届一样，2016峰会将颁发谢赫-穆罕默德-本-拉希德-阿勒马克图姆知识奖，表彰为全世界知识传播与创造做出显著贡献的个人。峰会期间还将举办一系列活动和研讨会。