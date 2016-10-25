康乐居雇佣中心HL&C荣获2015/16 “家庭友善雇主”标志

香港2016年10月25日电 /美通社/ -- 2016年10月，于九龙湾国际展贸中心六楼，康乐居雇佣中心 -- 一家专业从事海外女佣（菲佣/印佣/泰佣）聘请25年的雇佣中心，荣获香港民政事务局和家庭议会颁发的“2015/16友善家庭雇主”*及“2015/16年度支持母乳喂哺奖”*证书，以表彰康乐居关怀员工企业公民精神。此次是康乐居首次参与“家庭友善雇主”计划，除了加强企业自身的关怀员工行动外，还进一步扩大企业关怀员工的影响到社会各界。

自1991年康乐居成立至今，始终秉持着“优质女佣、优质服务”的经营原则，满足了广大顾客的多样化需求，亦不断要求自己在社会角色上扮演更富有责任感的企业公民。近年来，我们更不断在公司政策上做出调整，来适应现今社会对企业的责任感及使命感的要求，共建可持续发展企业。

康乐居时刻关怀及培养本公司的员工。在公司政策上实行鼓励性政策以支持员工的自身技能学习及能力上的提升；在行动上，康乐居对员工的身心发展给予行动支持，举办体育周、亲子活动、生日会、身体检查、技能培训等等；在此基础上，康乐居在满足自身发展外，还不断的带动员工投身社会公益活动，帮助社会弱势群体以实现员工的人生价值，例如探访老人、清洁环境、环保出行、卖旗等活动。因此，2016年康乐居除了“友善家庭雇主”及“支持母乳喂哺奖”以外，更获得以下殊荣：

2016年3月，康乐居荣获九龙乐善堂颁发的 “ 2015/16年度无烟企业 ” 证书，以赞许它积极推行企业前线员工的戒烟行动，提高了员工的健康意识。

2015/16年度无烟企业 证书，以赞许它积极推行企业前线员工的戒烟行动，提高了员工的健康意识。 2016年5月，康乐居连续第九年获得香港社联颁发的 “ 商界展关怀 ” 标志，以表彰其对关怀员工、关怀社群及关怀环境的一贯行为及作风。

商界展关怀 标志，以表彰其对关怀员工、关怀社群及关怀环境的一贯行为及作风。 在 今年 11月，我们也将 获颁 2016 “ 汇丰营商新动力的绿色成就奖 ” 及 “ 雇员关怀奖 ” 。

企业新一轮的发展是除了自身的发展以外，还要带动周边相关的供应链、环境、员工及社群的一起进步。康乐居雇佣中心一直朝着这个方向不断努力，不忘努力追求以及实现自身作为本企业的价值，完成应有的社会责任，携手全体员工，共建美好和谐的香港。

康乐居雇佣中心

康乐居是经营超过25年的专业雇佣中心，为香港市民提供海外及本地的印菲女佣的招聘、转约、续约等服务。所有外籍家庭佣工均经过最严格的筛选；为保证佣工的质量，康乐居还建立了本地培训中心，为女佣提供最专业的港式培训，以适应香港雇主的要求；另外，还安排印菲籍职员对佣工无限期跟踪及辅导，务求提供最贴心的一对一服务。多年来，康乐居一直致力于追求最优质的服务。

*“家庭友善雇主”计划：两年一度的家庭友善雇主奖励计划于二零一一年首次举办，旨在嘉许重视家庭友善精神的雇主，表扬和鼓励他们继续推行对家庭友善的雇佣措施，以唤起雇主对家庭核心价值重要性的关注，并缔造有利家庭的文化和环境。第三届奖励计划将在原有的奖项以外增设“2015/16年度支持母乳喂哺奖”，借此嘉许在工作间提供设施，支持员工以母乳喂哺孩子的雇主。